“Non ti perdo” è la nuova canzone di Daniel

È disponibile in digitale "Non ti perdo" , il nuovo brano del giovane cantante bresciano Daniel.

È disponibile in digitale “Non ti perdo” , il nuovo brano del giovane cantante bresciano Daniel (ascolta brano), caratterizzato da un pop fresco, innovativo, energetico, ma allo stesso tempo romantico, secondo di una serie di singoli che usciranno nei prossimi mesi (il primo è stato “Domani” (GUARDA VIDEO) e che anticiperanno il progetto discografico. È disponibile online anche il videoclip. Il brano è anche in rotazione radiofonica.

In questo brano, prodotto da Dr. Mitch, mix & master a cura di Patrick Wave Carinci, Daniel fa un chiaro riferimento al suo passato ma come monito per trasformare in meglio il presente. Tratta temi particolarmente personali come il suo modo di vivere le relazioni d’amore: “A volte abbiamo paura di perdere una persona vicina e penso che non si debba neanche vergognarsi di ammetterlo. Tutti abbiamo paura di perdere una persona, – racconta l’artista – non c’è niente di male, siamo umani. Spesso facciamo finta di non provare sentimenti davanti agli altri per paura del giudizio altrui, io compreso avevo paura del giudizio degli altri, ma ho imparato a fregarmene. Dovevo mostrare me stesso perché altrimenti sarei rimasto infelice e falso con me e con gli altri. Tutti avranno sempre qualcosa da dire. Bisogna credere nei propri sogni e non abbandonarli mai davanti a nulla. Credeteci sempre e soprattutto quando le cose vanno male, perché da quelle situazioni potrebbe uscirne il vostro più grande successo. Dovevo mostrare me stesso perché altrimenti sarei rimasto infelice e falso, con me stesso e con gli altri, e con la musica finalmente ho trovato il modo di esprimermi.”

