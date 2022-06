Al Teatro Trastevere arriva “Gel Legge”

“Gel Legge – Il Rap Italiano a Teatro” in scena dal 24 al 26 giugno 2022 al Teatro Trastevere a Roma: le informazioni utili

Gel legge nasce un giorno in cui Corrado Ferrarese aka Gel, fondatore del gruppo romano Truceboys/Truceklan, decide di riprendersi con il cellulare mentre interpreta i testi di alcuni suoi colleghi della scena Hip Hop italiana. Dopo aver caricato le puntate su Facebook e YouTube, viene contattato da Matteo Corradini dei The Pills, il quale gli propone di alzare il tiro e girare delle puntate fatte bene con tanto di trattamento e videomaker. Le prime puntate riscuotono un notevole successo, tanto da inserire Gel come un interprete ed inventore dell’originale format.

Lo spettacolo che Gel propone è uno show di circa 1 ora, 1 ora e 30 in cui interpreta le canzoni in chiava teatrale ironica. Intratterrà il pubblico tra una interpretazione e l’altra in modo sobrio e sofisticato. Come sottofondo musiche di Ice One d’atmosfera. Gel vanta circa 16.000 followers su Instagram e altrettanti su Facebook.

Link unico per seguire Gel sui social: https://linktr.ee/gelufficiale

Riviste on line specializzate che parlano del “Gel legge”:

Rolling Stones: https://www.rollingstone.it/musica/news-musica/abbiamo-il-nuovo-video-di-gel- che-legge-piotta/391533/

Rolling Stones, Ricky Tognazzi legge Gel: https://www.rollingstone.it/musica/anteprime-musica/ricky-tognazzi-legge-un-testo-di-gel-ex- truceklan/458153/

Alcuni Video su YouTube:

Gel legge Fabri Fibra e The Giornalisti: https://www.youtube.com/watch?v=svYBxjYdAGU

Gel legge la Dark Polo Gang : https://www.youtube.com/watch?v=gfmLwf0Off0 Gel legge Marracash e Guè Pequeno: https://www.youtube.com/watch?v=bAUCOP96OeY

Teatro Trastevere Il Posto delle Idee

via Jacopa de’ Settesoli 3, 00153 Roma

Da venerdì a domenica ore 21 CONSIGLIATA PRENOTAZIONE

biglietti interi 12 – ridotti 10 (prevista tessera associativa) Contatti: 065814004

info@teatrotrastevere.it www.teatrotrastevere.it https://www.facebook.com/teatrotrastevere/