“Voxdeus” è la nuova compilation di White Dolphin Records

White Dolphin Records presenta VOXDEUS , la nuova compilation various artists di musica elettronica underground, lives e di cover

Fuori per la net label alternativa indipendente italiana White Dolphin Records di Devis Simonetti con ora le due sedi operative a Lucca e Udine, la nuova compilation underground various artists di musica elettronica underground , lives e di covers. Uscita in digitale sulla piattaforma di Bandcamp, “VOXDEUS” raccoglie 14 artisti della scena underground italiana e straniera con 26 tracce. La compilation apre le battute con una stupenda cover dei Bauhaus del progetto Ask the Dust ( Alessandro Santi chitarre e synth, la voce di Marco Darko , e il bassista Zompicchiatti) , le produzioni dei GLOW A.L.C. di Richard Wheller, per poi proseguire con la “People are People”remix dei Depeche Mode di Kabal Apokalypse con i sui Toxic Industry e i live degli Erotic Funeral in Francia a Lione. Spinge di seguito il cesello “noir“di Spiryt con la mistica “V “ e “The End Of Time”. Si passa alla voce sopranile di Darquette aka Patrizia Anzevino ( AR della medesima label) con il suo contributo a Steven Patrick Morrissey con “Everyday Is Like Sunday”.Si continua con i viaggi synth pop nel mondo disperato dei Devya con il basso distorto di “Is All 4” e le chitarre brit di “I Put My Eyes On you MKII”. Il disco continua con una splendida progressione armonica di Think con le sequenze cantate “Marco”e ” Another Day”. Poi un tuffo notturno dei milanesi Michellanea “Locus Amenoues” con una sintesi sonora come luogo ideale dove ritrovare la pace dell’anima. Tre minuti circa di delirio opulento e palpitante sinergia per approdare alla beatitudine e salvezza. Si prosegue con le chitarre imperiale di A-SI-NO e dei D.I.Y. with Malice…e altri ancora. La raccolta si conclude con la traccia “loop” martellante del Nintendo Game Boy “My little bonnie rabbit” dello studio chiptune della Ramkard tra poco remixata e distribuita da Routenote.

“VOXDEUS” è disponibile in streaming e download nella piattaforma digitale di Bandcamp!

Tracks “VOXDEUS” White Dolphin Records Compilation Various Artists WDR26:

Ask The Dust – Dark Entries ( Bauhaus Cover)

Devya – Is All 4 ( Remastered)

GLOW A. L. C. – Significant Other

– Significant Other Spiryt – “V”

Think – Marco

– Marco Erotic Funeral – Shadowplay (Joy Division Cover Live In France)

– Shadowplay (Joy Division Cover Live In France) D.I.Y. with Malice – Gazedreamer

– Gazedreamer Darquette – Everyday Is Like Sunday ( Morrissey Cover Remastered)

A-SI – NO – A Intro Son g

– A Intro Son g Frank Wuller – Nih Techouse

– Nih Techouse Erotic Funeral – Rain & Dark

– Rain & Dark Spiryt – The End Of time

Devya – I Put My Eyes On You MKII

Toxic Industry ft Stuka – Girls Version 2.0

D.I.Y. with Malice – Just My Friend

Think – Anothe Day

Looptrance – Ode To RAVI

A-SI-NO – nuovo X

Spinning Elevation – Indja

Michellanea – Locus Amoneus

Stuka – Monnalisa Was On E

Toxic Industry – People Are People (Remix)

Pass – TuttoGay

Ask The Dust – Why Are You Afraid Of Me

Ask The Dust – I Want To Belive This Is The Place Where

Ramkard – My Pink Bonnie Rabbit

Link Compilation : https://whitedolphin.bandcamp.com/album/voxdeus-compilation