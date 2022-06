Villa Bertelli Live 2022: svelato il programma

Torna dal 27 luglio la rassegna Villa Bertelli Live, appuntamento amatissimo che, a Forte dei Marmi, vedrà sul palco gli artisti più amati dal pubblico italiano

Saranno ben 11 le serate dell’emozionante Festival ideato dalla LEG Live Emotion Group di Sandro Giacomelli, Tania Ferri ed Elisabetta De Luca, dalla AD Management di Alessandro De Luigi e dal Comitato Villa Bertelli, un festival con una proposta artistica curata e pensata per un pubblico trasversale, con i live di artisti musicali tra grande rock, tradizione e sonorità pop, un grande one man show, una serata evento con 4 comici sul palco insieme e due musical di grande successo.

Il prestigioso palco ospiterà per la serata di partenza il 27 luglio Tommaso Paradiso che con il Tommy Summer Tour 2022 promette di far cantare tutti i suoi successi, sabato 6 agosto toccherà allo spettacolo Omaggio a Morricone, un viaggio imperdibile e travolgente dentro l’arte di uno dei più grandi compositori del Novecento, il M° Ennio Morricone, con la straordinaria partecipazione di Susanna Rigacci “ voce di Morricone nel mondo”, l’8 agosto, reduci dalle date sold out nei teatri italiani, saliranno sul palco i Jethro Tull, il 9 agosto avrà come protagonista Ermal Meta, artista gentile e amatissimo, il 10 agosto la serata sarà ricca di emozioni con la musica di Al Bano, l’11 agosto la tappa del LIVE 2022 di Francesco Gabbani, il 12 agosto GREASE il musical, il 13 agosto per i più piccoli il musical La Spada nella Roccia, il 16 agosto “Il meglio di …” il grande one man show di Andrea Pucci , il 18 agosto Roberto Vecchioni con un grande spettacolo di canti, immagini e monologhi, e per finire, il 19 agosto, lo speciale spettacolo Q.M.T. Questi Maledetti Toscani con Sergio Sgrilli, Paolo Migone, Cristiano Militello, Leonardo Fiaschi e con la partecipazione del gruppo musicale The Band!

“L’atmosfera di Villa Bertelli, tra verde, cultura e sorrisi, è per noi organizzatori un ingrediente importantissimo che arricchisce l’offerta artistica e rende magiche le serate sia per il pubblico sia per gli artisti sul palco” racconta Sandro Giacomelli della LEG Live Emotion Group “con la AD Management di Alessandro De Luigi e la collaborazione del Comitato, siamo riusciti anche quest’anno a chiudere un cartellone con grandi nomi nella speranza che possa essere gradito, nelle sue varie sfaccettature e proposte, al pubblico ormai affezionato al nostro appuntamento estivo. L’eleganza della città di Forte dei Marmi e di Villa Bertelli e l’attenzione del pubblico sono per noi lo spettacolo vero intorno al quale abbiamo cercato di creare una manifestazione che si sta sempre più posizionando tra i festival di settore a livello nazionale”

Circuito Prevendite: ticketone

Sarà possibile comprare i biglietti anche presso la biglietteria di Villa Bertelli

Infoline 392/4308616

Informazioni su www.legsrl.net e www.admanagementsrl.it

PROGRAMMA

27 luglio Tommaso Paradiso

6 agosto Omaggio a Morricone con la straordinaria partecipazione di Susanna Rigacci

8 agosto Jethro Tull

9 agosto Ermal Meta

10 agosto Al Bano

11 agosto Francesco Gabbani

12 agosto GREASE il musical

13 agosto La Spada nella roccia

16 agosto Andrea Pucci

18 agosto Roberto Vecchioni

19 agosto Q.M.T. Questi Maledetti Toscani con Sergio Sgrilli, Paolo Migone, Cristiano Militello,Leonardo Fiaschi