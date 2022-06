Oakley rilancia Pro M Frame e Mumbo

Occhiali: i rivoluzionari Mumbo e Pro M Frame di Oakley® tornano alla ribalta. I modelli lanciati per la prima volta 25 anni fa portano il passato nel presente

Lanciati originariamente più di 25 anni fa, riscuotendo un successo clamoroso in tutto il mondo, oggi i rivoluzionari Mumbo e Pro M Frame di Oakley® tornano alla ribalta. I modelli Pro M Frame e Mumbo portano il passato nel presente nell’ambito della collezione MUZM, un assortimento attentamente studiato di modelli rilanciati secondo nuove interpretazioni, integrando le tecnologie innovative dei giorni nostri. Le due icone verranno presentate in una doppia release in limited edition.

Lanciata nel 1989, la montatura originaria Mumbo fu immediatamente apprezzata dai californiani patiti della spiaggia e del surf. Dalla tavola da surf alla sabbia, questi due occhiali da sole dettarono tendenza nella beach culture degli anni Novanta e furono indossati da alcuni dei nomi più celebri dello sport e del lifestyle. Al loro debutto, le due iconiche montature vantavano già tecnologie all’avanguardia come High-Definition Optics e sistema 3-Point Fit. Alla prima proposta fece seguito la seconda con il lancio, nel 1996, di Pro M Frame, contraddistinta da un design aggiornato con un’estetica più scolpita e geometrica, nonché dalla montatura senza cerniere per una maggiore rigidità.

“Oakley affonda le proprie radici nella surf culture californiana e questo è il presupposto da cui parte ogni nostra iniziativa: il ritorno di Mumbo e Pro M Frame ne è la prova più evidente. Entrambi i modelli hanno portato caratteristiche rivoluzionarie sulle spiagge, e non solo, sfoggiando un’estetica inconfondibilmente Oakley” afferma Brian Takumi, VP, Brand Soul e Creative di Oakley. “Con questo rilancio, Mumbo e Pro M Frame celebrano la storia del brand nella surf culture, reinterpretando silhouette classiche in chiave aggiornata, per un look che unisce stile e funzionalità sulle onde come sulla terraferma.”

Sage Erickson, atleta del team Oakley e icona mondiale del surf, è il volto principale della campagna di supporto alla collezione, che con i suoi contenuti mostra il design in stile surf dei prodotti in contesti di vita reale. Cresciuta surfando le gigantesche onde di North Shore, sull’isola di Oahu, e passata poi ai numerosi point break e beach break nei pressi di Ventura, in California, dove risiede oggi, Erickson ha scoperto di avere un talento naturale a tutto tondo, che l’ha portata a conquistarsi un posto d’onore nelle maggiori competizioni surfistiche. La due volte campionessa degli US Open of Surfing continua a ispirare le generazioni future di surfisti cercando la gloria sulle onde, ma anche coltivando in parallelo passioni come l’arte e la fotografia, che esplora viaggiando.

“Ho sempre ammirato le leggende del surf degli anni ‘90” ha dichiarato Erickson. “Fin da quando ero piccola, quelle icone e la cultura dello sport mi hanno fatto diventare ciò che sono adesso. Questi occhiali da sole sono quelli indossati dalle icone di allora e non potrei essere più entusiasta di supportare questo rilancio come membro del team Oakley.”

Mumbo e Pro M Frame tornano sulla cresta dell’onda con migliorie tecnologiche stilisticamente uniche e immediatamente attribuibili a Oakley. Vantano lenti Mumbo Hybrid® e Pro M Frame Heater®, entrambe con la tecnologia per lenti Prizm™ che garantiscono un miglior contrasto, e naselli e copriorecchie in Unobtainium® per la massima aderenza, con leggero materiale O Matter™ nelle silhouette originali.