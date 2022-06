Nuovo studio su oppioidi e dispositivi cardiaci elettronici

Al 33% dei pazienti con dispositivo cardiaco elettronico sono state somministrate dosi di oppioidi legate a un aumento del rischio di abuso

Nonostante un leggero calo nella prescrizione di oppioidi dal 2016 al 2020, a un terzo dei pazienti a cui era stato impiantato un dispositivo cardiaco elettronico sono state somministrate dosi di questi farmaci legate a un aumento del rischio di abuso. È quanto evidenzia uno studio pubblicato su Circulation.

“A causa, almeno in parte, dell’eccessiva prescrizione di farmaci antidolorifici oppioidi, negli Stati Uniti è in corso un’epidemia di abuso di oppioidi che ha provocato più di 90.000 decessi all’anno” evidenziano nel lavoro Timothy M. Markman e colleghi del Dipartimento di Elettrofisiologia presso l’ospedale universitario della Pennsylvania.

Nel suo Morbidity and Mortality Weekly Report, il CDC ha pubblicato le linee guida per la prescrizione di oppioidi per il dolore cronico negli Stati Uniti. L’anno successivo, l’HHS ha dichiarato l’epidemia di oppioidi un’emergenza di salute pubblica.

“Ci sono dati inadeguati sull’impatto di questi sforzi normativi sui tassi di prescrizione di oppioidi”, hanno scritto i ricercatori. “Gli sforzi iniziali si sono concentrati sulla riduzione delle prescrizioni di oppioidi nel pronto soccorso e dopo le procedure chirurgiche”.

Pertanto, i ricercatori hanno valutato se le linee guida normative emanate dal CDC avessero qualche effetto sulle prescrizioni di oppioidi per le procedure di dispositivi elettronici impiantabili cardiaci (CIED).

Sono stati raccolti i dati sulle prescrizioni di 242.054 pazienti che hanno ricevuto un CIED dal 2004 al 2020. Complessivamente, il 41% delle procedure è stato eseguito dopo la pubblicazione delle linee guida CDC 2016.

La percentuale di pazienti sottoposti a procedura CIED che soddisfaceva una prescrizione di oppioidi è aumentata dal 7,4% nel 2004 al 18,9% nel 2016 (punteggio z=–44,75; p<0.001).

Fino al 2020, il tasso di pazienti che hanno ricevuto una prescrizione di oppioidi è sceso al 16,4% (punteggio z=3,36; p<0,001).

Secondo lo studio, una dose prescritta di oltre 135 mg di equivalenti di morfina orale dopo le procedure CIED è associata al rischio di uso persistente di oppioidi. I ricercatori hanno riferito che gli equivalenti medi di morfina orale prescritti non sono cambiati in modo significativo dal 2016 al 2020 (276 mg contro 231 mg).

Inoltre, secondo lo studio, circa il 35% delle prescrizioni di oppioidi per le procedure CIED nel 2020 erano equivalenti a più di 135 mg di morfina orale.

“Anche nel 2020, più di un terzo dei pazienti che hanno ricevuto una prescrizione di oppioidi aveva un equivalente orale di morfina superiore a 135 mg, il che li esponeva a un rischio maggiore di uso persistente di oppioidi”, hanno scritto i ricercatori. “Sebbene i tassi di prescrizione di oppioidi rimangano elevati in molte specialità mediche, questi nuovi risultati evidenziano la necessità di una valutazione prospettica del dolore in particolare dopo le procedure CIED, nonché di studi di strategie procedurali e farmacologiche per ridurre la necessità di oppioidi postoperatori”.

Timothy M. et al., Trends in Opioid Use after Cardiac Implantable Electronic Device Procedures in the United States Between 2004 and 2020.

