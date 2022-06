Identificati ceppi di microbiota intestinale associati a ictus

Due studi identificano ceppi di microbiota intestinale associati a ictus più gravi e a un peggior recupero post-ictus

Due nuovi studi – presentati all’European Stroke Organisation Conference (ESOC) 2022 – identificano ceppi di microbiota intestinale associati a ictus più gravi e a un peggior recupero post-ictus, indicando un possibile ruolo per il microbioma intestinale nella prevenzione dell’ictus e nel miglioramento dei risultati.

I ricercatori hanno identificato un microbiota intestinale diverso nei pazienti con ictus rispetto alle persone di controllo, tra cui più di due dozzine di batteri associati a una gamma di sottotipi di ictus e ceppi specificamente associati a una peggiore gravità dell’ictus 6 ore e 24 ore dopo l’evento. I risultati si aggiungono a un crescente corpo di prove che, secondo i ricercatori, potrebbero alla fine portare a terapie per migliorare gli esiti dell’ictus.

«Non ci sono trattamenti neuroprotettivi specifici per prevenire il peggioramento neurologico dopo l’ictus» ha detto Miquel Lledós, del Laboratorio di Farmacogenomica e Genetica dell’Ictus presso l’Istituto di Ricerca Sant Pau di Barcellona, che ha guidato uno degli studi. «L’uso di nuove terapie come i cambiamenti nel microbioma attraverso cambiamenti nutrizionali o il trapianto fecale potrebbe essere utile per migliorare l’evoluzione post-ictus o ridurre il rischio di ictus».

Confronto tra microbiota di soggetti post-stroke e controlli sani

Il microbiota intestinale è stato implicato nel rischio di demenza, nelle malattie cardiovascolari e nella recidiva della sclerosi multipla. Ricerche precedenti hanno anche indicato un possibile legame tra batteri intestinali e ictus. Prove emergenti suggeriscono un possibile legame tra batteri intestinali e rischio di ictus, anche se la maggior parte del lavoro finora è stato condotto in modelli animali.

«Negli esseri umani, il ruolo del microbiota intestinale e la sua relazione con l’evoluzione neurologica e la disabilità post-ictus stanno iniziando a essere analizzati» ha detto Lledós. Ha specificato che il loro obiettivo principale era «identificare se il microbiota intestinale fosse associato all’esito neurologico nella fase acuta e al recupero funzionale 3 mesi dopo l’ictus».

Per il loro studio, Lledós e colleghi hanno analizzato il microbiota nei primi campioni fecali di 89 pazienti a seguito di un ictus ischemico. Hanno confrontato i risultati con quelli di 12 persone di controllo. Dopo aver aggiustato per età, genere, sottotipo di ictus e altri fattori confondenti, hanno identificato più taxa associati al rischio di ictus ischemico (Fusobacterium, P = 1,40×10-6, ß = 2,62) e hanno confermato altri che erano stati precedentemente identificati (Lactobacillus, P = 4,27×10-11, ß = 3,40).

Utilizzando i dati del Flemish Gut Flora Project e del consorzio MEGASTROKE, i ricercatori hanno identificato 26 specie di batteri associati all’ictus ischemico acuto o a uno dei suoi sottotipi. Di questi, il genere Ruminococcus è stato associato a tutti e quattro gli esiti.

«La scoperta più sorprendente è stata che così tanti batteri erano associati al rischio di ictus ischemico» ha detto il ricercatore Cyprien Rivier, neurologo presso la Yale School of Medicine. «Questo suggerisce un delicato equilibrio nel microbiota intestinale che può cambiare il rischio di ictus quando alterato».

Disbiosi intestinale fattore di rischio potenzialmente modificabile

Ciò significherebbe che il microbiota intestinale può essere un fattore potenzialmente modificabile che potrebbe ridurre completamente il rischio di ictus o eventualmente diminuirne la gravità, ha detto Rivier.

«Un potenziale sviluppo futuro del nostro studio sarebbe quello di studiare gli effetti dell’alterazione del microbiota intestinale dei pazienti ad alto rischio di ictus dando loro probiotici, prebiotici o eseguendo trapianti di materia fecale e misurando se il loro rischio di ictus venisse ridotto» ha detto Rivier. «Questo potrebbe aprire potenzialmente la strada a terapie di prevenzione dell’ictus non invasive e a basso rischio».

I meccanismi esatti con cui i batteri intestinali influenzino condizioni neurologiche come l’ictus sono incerti, ma una possibilità è che potrebbero causare cambiamenti al sistema immunitario. «Il microbioma intestinale è già stato identificato come un potenziale fattore di rischio per la suscettibilità a varie malattie metaboliche croniche» ha detto Lledós. «Studi in questo campo indicano che la disbiosi microbica nel tratto digestivo può influenzare l’infiammazione sistemica alterando la permeabilità intestinale».

Fonte:

European Stroke Organisation Conference (ESOC) 2022: ePoster P0452, Abstract 0115.