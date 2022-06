Hannah Dodd sarà Francesca in Bridgerton 3

Hannah Dodd riveste il ruolo di Francesca Bridgerton nella terza stagione della serie di Shondaland e Netflix: le riprese iniziano quest’estate

Hannah Dodd (Anatomia di uno scandalo) interpreta il ruolo di Francesca Bridgerton sostituendo Ruby Stokes, che abbandona la serie per passare a un altro progetto per Netflix (Lockwood & Co.).

Francesca Bridgerton è una figura misteriosa all’interno della vivace e gioviale famiglia. Nonostante la sua natura riservata, Francesca partecipa agli eventi mondani, armata di un sarcasmo e di un pragmatismo che sconcertano la volubile alta società, attirandone l’attenzione quando meno lo desidera.

BIOGRAFIA:

Originaria del Regno Unito, la stella nascente Hannah Dodd ha ottenuto il primo ruolo da protagonista subito dopo la scuola, interpretando una delle figure principali in Cercami a Parigi e continuando anche nelle due stagioni successive. Dodd ha inoltre avuto un ruolo ricorrente per due stagioni nella popolare serie “Harlots”.

Nel 2022 l’uscita del grande successo Anatomia di uno scandalo ha visto Dodd nei panni del personaggio interpretato dalla protagonista principale Sienna Miller da giovane. In seguito ha partecipato alla miniserie Flowers In The Attic: The Origins, un adattamento dei popolari ma controversi romanzi.

Dodd recita nello stesso ruolo di Heather Graham nel film originale, che segue i drammi familiari di due generazioni. La seconda metà della storia si incentra esclusivamente sul suo personaggio.

Infine Dodd ha partecipato come attrice non protagonista al sequel del film di grande successo Enola Holmes al fianco di Millie Bobby Brown.

INFORMAZIONI SULLA TERZA STAGIONE DI BRIDGERTON

Tempistica: le riprese di Bridgerton inizieranno quest’estate.

Location: Londra

Showrunner/Produttrice esecutiva: Jess Brownell

Produzione esecutiva: Shonda Rhimes, Betsy Beers, Tom Verica e Chris Van Dusen

SINOSSI:

Tratta dai bestseller di Julia Quinn, la serie Bridgerton, è ambientata nel mondo sensuale, lussuoso e competitivo della società londinese dell’epoca della Reggenza. Dagli scintillanti balli a Mayfair agli aristocratici palazzi di Park Lane e non solo, la serie svela un universo seducente e sontuoso pervaso di complicate regole e drammatiche lotte di potere, dove nessuno può mai dirsi al sicuro. Il fulcro della serie è la potente famiglia Bridgerton, con ben otto fratelli affiatati che costituiscono un gruppo audace e brillante impegnato a destreggiarsi nel mercato dei matrimoni dell’aristocrazia inglese in cerca di romanticismo, avventura e amore.