Dove e come comprare Solana (SOL) in Europa?

Lanciata nel 2017, Solana (SOL) è diventata rapidamente la base essenziale per migliaia di app di finanza decentralizzata. La sua criptovaluta nativa, SOL, supporta le transazioni nella blockchain di Solana e costituisce un asset molto interessante per gli investitori.

La blockchain Solana utilizza un meccanismo di consenso Proof of History che è nettamente più veloce e scalabile rispetto agli algoritmi impiegati da Bitcoin, Ethereum e altre blockchain molto utilizzate.

Proprio a causa della velocità del consenso PoH, Solana non ha ritenuto necessario supportare le prestazioni con lo sharding e altre soluzioni di scalabilità di livello 2. La mainchain mantiene lo stesso stato in tutto il mondo, semplificando lo sviluppo e rendendo la blockchain più sicura per le app e gli utenti.

Grazie alla sua efficienza e al supporto di strumenti di sviluppo avanzati, Solana è emersa come potenziale rivale di Ethereum in quanto piattaforma per applicazioni basate su blockchain. Solana è particolarmente forte nel campo della finanza decentralizzata (o DeFi).

Questo, a sua volta, ha reso Solana attraente per gli investitori, soprattutto per coloro che credono che la tecnologia blockchain rivestirà un ruolo tecnico chiave nell’ecosistema Web3.

Ecco una rapida panoramica e alcuni suggerimenti su dove e come comprare (SOL) .

Dove comprare Solana (SOL)

I siti e piattaforme di criptovalute desiderosi di vendere Solana ai potenziali acquirenti non mancano. Purtroppo, è proprio il gran numero di piattaforme a rendere la scelta uno dei compiti più delicati di chi sta cercando di capire come comprare Solana.

La maggior parte degli exchange, compresi gli exchange decentralizzati o DEX, che ultimamente hanno attirato l’attenzione della community delle criptovalute, si rivolgono a un pubblico relativamente ristretto di esperti di criptovalute, a proprio agio nella scelta di un wallet, nella protezione con chiavi crittografiche esadecimali e nell’interazione diretta con la blockchain.

Con il passare del tempo, sempre più investitori si dimostrano interessati ad acquistare per la prima volta SOL o altre criptovalute. Le piattaforme per soli esperti non forniscono la sicurezza, l’assistenza e gli strumenti utili a un utente inesperto per avere successo. Sono pensate per le tipiche capacità dei laureati in informatica e degli esperti della blockchain. Sono ottime soluzioni per gli addetti ai lavori del mondo digitale.

Per la maggior parte degli utenti, però, non costituiscono la risposta migliore quando ci si chiede dove comprare Solana. Se non parli fluentemente il linguaggio Python, faresti meglio ad aprire un conto su una piattaforma di criptovalute custodial come Kriptomat.

Le piattaforme custodial sono facili da usare. Forniscono la quotazione attuale di Solana e la possibilità di effettuare un acquisto. Se ti sei affacciato da poco al mondo della blockchain e vuoi comprare token SOL, Kriptomat è un’ottima scelta.

Scoprirai presto che la creazione di un account è un po’ più complessa della semplice impostazione di un nome utente e una password. Un modo per essere certi di stare operando con un exchange di criptovalute affidabile è il fatto che ti venga richiesta una verifica della tua identità, per mezzo di una copia scannerizzata di un documento rilasciato da un’autorità statale, come il passaporto o la carta d’identità. Tali procedure dette KYC (o adeguata conoscenza del cliente) sono applicate da ogni società che rispetti le disposizioni antiriciclaggio del GDPR dell’UE.

Su alcuni siti la verifica dell’identità può richiedere giorni. Su Kriptomat, le semplici procedure KYC possono essere espletate in pochi minuti.

Per prima cosa, devi scrivere il tuo indirizzo e caricare la scansione o una foto ad alta risoluzione del tuo documento ufficiale di identità. Kriptomat ti guiderà nella creazione di un selfie, una fotografia che corrisponde a quella del documento d’identità caricato. Nella maggior parte dei casi, l’identità viene verificata in pochi minuti.

Come comprare Solana

Una volta creato e verificato il tuo account, sarai subito pronto a concentrarti sulle fasi successive dell’acquisto di SOL.

Il modo più semplice e rapido di comprare Solana (SOL) è utilizzare una carta di credito Visa o Mastercard. Seleziona Compra dal menu e segui le istruzioni: potrai acquistare SOL in pochi secondi e aggiungerli al tuo wallet Kriptomat.

Se preferisci, puoi trasferire del denaro da investire su Kriptomat tramite bonifico bancario o con un servizio di trasferimento di denaro come Skrill o Neteller. Kriptomat accetta depositi in oltre dodici valute fiat europee. Non appena il deposito compare sul conto, potrai utilizzare i menu per effettuare un acquisto.

Questo è tutto ciò che devi sapere. Ora puoi considerarti un esperto nella sottile arte di comprare SOL.

La decisione più importante da prendere è scegliere dove comprare Solana. Nel valutare le varie piattaforme di criptovalute, assicurati di prendere in considerazione le loro autorizzazioni e regolamentazioni, le certificazioni di sicurezza, gli strumenti di investimento, la facilità d’uso e l’assistenza clienti.

Quando si acquistano SOL online, non si ricevono monete Solana fisiche. I coin acquistati vengono trasferiti al proprio indirizzo elettronico nella blockchain. Kriptomat si occupa di tutti i dettagli della crittografia a chiave pubblica per garantire che le tue criptovalute siano trasferite con puntualità e mantenute al sicuro.