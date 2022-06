Cuore: all’Heart Rhythm 2022 i dati dello studio SPRINT

Studio SPRINT: per i pazienti trattati con un obiettivo di pressione arteriosa intensivo rischio inferiore di sviluppare un disturbo di conduzione ventricolare sinistra

Nello studio SPRINT, i pazienti che sono stati trattati con un obiettivo di pressione arteriosa intensivo rispetto a quello standard avevano un rischio inferiore di sviluppare un disturbo di conduzione ventricolare sinistra (LV) che non era stato considerato un problema prevenibile. Il dato è stato presentato a San Francisco, nel corso dell’Heart Rhythm 2022.

Dopo aggiustamento, il rischio era relativamente inferiore (del 26%) con un trattamento intensivo nel corso di un follow-up mediano di 3,5 anni (HR 0,74; IC 95% 0,56-0,98), con una separazione dei bracci dello studio che si verificava presto dopo la randomizzazione, ha riportato Katrine Emilie Frimodt-Møller, della University of California a San Francisco.

Un vantaggio per il trattamento con l’obiettivo pressorio più basso era coerente tra i sottogruppi ed era ancora evidente in ulteriori analisi che includevano una nuova stimolazione ventricolare come parte del risultato e che consideravano la morte per tutte le cause come un rischio concorrente.

«Questi dati suggeriscono che un trattamento più aggressivo della pressione arteriosa può essere una strategia accessibile per prevenire un disturbo di conduzione LV e, inoltre, che il disturbo della conduzione cardiaca clinicamente importante non è inevitabile tra coloro che infine la sviluppano, ma piuttosto che è un esito modificabile e suscettibile alle strategie di prevenzione» ha detto Frimodt-Møller.

Ipertensione come fattore di rischio modificabile delle aritmie cardiache

Il disturbo della conduzione cardiaca può portare a sincope, insufficienza cardiaca e morte, e l’unica strategia per ridurre il suo danno una volta che è noto è l’impianto di un dispositivo permanente, ha detto Frimodt-Møller, sottolineando che nulla è stato dimostrato per impedirne lo sviluppo in prima linea.

La ricerca osservazionale ha dimostrato che l’ipertensione è associata al disturbo di conduzione LV, incluso il blocco fascicolare e il blocco di branca sinistro (LBBB), fornendo il razionale per esplorare se un controllo più intensivo della pressione arteriosa potesse prevenirlo.

Analisi basata su partecipanti selezionti dallo studio SPRINT

Per questa valutazione, Frimodt-Møller e i suoi colleghi si sono basati sullo studio SPRINT, che ha dimostrato come il trattamento con un obiettivo di pressione arteriosa sistolica <120 mm Hg rispetto a un obiettivo < 140 mm Hg abbia ridotto gli esiti clinici avversi nei pazienti non diabetici con ipertensione e un alto rischio cardiovascolare.

La presente analisi si è focalizzata sui 7.874 partecipanti (età media 68 anni; 64% uomini) che avevano dati ECG sufficienti e non presentavano al basale disturbo di conduzione LV, aritmia ventricolare e preeccitazione ventricolare.

Durante il follow-up 203 pazienti hanno sviluppato un disturbo di conduzione LV (116 che avevano ricevuto un trattamento standard e 87 che hanno ricevuto un trattamento intensivo), che includeva blocco fascicolare anteriore sinistro, blocco fascicolare posteriore sinistro, LBBB e ritardo di conduzione intraventricolare non specifico. Un controllo della pressione arteriosa più aggressivo è stato associato a numeri complessivamente più bassi in tutte queste categorie, sebbene ci sia stato solo un caso di blocco fascicolare posteriore sinistro.

Con l’aggiustamento multivariabile, il trattamento intensivo è stato associato a un minor rischio di incidenza di disturbo di conduzione LV, mentre l’età avanzata, il genere maschile e la malattia coronarica clinica sono risultati correlati a un rischio elevato.

Ipotesi su meccanismi causali e pazienti con maggiore possibilità di beneficio

Anche se il disturbo di conduzione LV non era un risultato specifico dello studio SPRINT, Gregory Marcus, della University of California a San Francisco e autore senior dello studio, ha affermato che il fatto che i pazienti siano stati assegnati in modo casuale al controllo intensivo o standard della pressione arteriosa dovrebbe mitigare le preoccupazioni sui fattori confondenti che in genere accompagnano gli studi osservazionali.

Inoltre, i ricercatori hanno incluso il blocco di branca destra (RBBB), che non dovrebbe essere influenzato molto dall’ipertensione sistemica, come controllo negativo. E in effetti, ha detto Marcus, non c’era alcuna relazione significativa tra l’intensità del controllo della pressione arteriosa e lo sviluppo della RBBB.

C’è una domanda, quindi, circa il meccanismo che spiegherebbe come l’abbassamento della pressione arteriosa sistolica impedisca lo sviluppo del disturbo di conduzione LV. Per Marcus è probabilmente correlato a una riduzione della quantità di stress della parete quando LV spinge contro meno pressione.

Per quanto riguarda i prossimi passi in quest’area di ricerca, Marcus ha indicato che sono necessari ulteriori studi per identificare quali tipi di pazienti hanno maggiori probabilità di beneficiare di un controllo pressorio più aggressivo per prevenire il disturbo di conduzione LV. Le analisi dei sottogruppi hanno suggerito che i pazienti con insufficienza cardiaca avevano da trarre i maggiori vantaggi, ma sono necessarie ulteriori ricerche, ha detto Marcus.

Assumendo una visione più ampia dello studio, Marcus ha detto di «sperare che cambi il modo in cui si pensa e affronta il disturbo di conduzione cardiaca», aggiungendo che non c’è motivo di pensare che l’ipertensione sia l’unico fattore che può essere modificato per ridurre i rischi. Ha fatto notare che Frimodt-Møller avrebbe presentato un altro studio all’incontro che mostrava come gli individui che avevano livelli più elevati di attività fisica avevano minori probabilità di sviluppare disturbi della conduzione.

Nel corso della discussione, John Sapp, del QEII Health Sciences Centre di Halifax (Canada), ha affermato che «questa è una nuova conoscenza: la modificazione della pressione arteriosa può influenzare l’incidenza dei disturbi di condizione cardiaca».

Questo però – ha aggiunto Sapp – scatena molte domande sui meccanismi causali, che potrebbero includere un effetto meccanico sul ventricolo, una fibrosi che potrebbe o non potrebbe essere correlata alla modulazione neuroormonale, o un effetto infiammatorio; inoltre, l’ipertensione potrebbe non essere l’unico fattore di rischio che può essere modificato per ridurre il rischio di disturbo di conduzione.

Fonte:

Marcus GM. Effect of intensive versus standard blood pressure treatment on incident left ventricular conduction disease. Presented at: HRS 2022. San Francisco, CA.