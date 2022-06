Arriva sul mercato la collezione firmata Jacquemus e Nike

Arriva sul mercato la linea nata dalla collaborazione tra Jacquemus e Nike: l’esordio commerciale è programmato per il 28 giugno

“Ho voluto creare una collezione che reinterpretasse l’abbigliamento sportivo femminile in modo minimale”, ha spiegato il designer Simon Porte annunciando la collaborazione tra Jacquemus e Nike il cui esordio commerciale è programmato per il 28 giugno.

Una collaborazione che nasce dall’idea che lo sport dovrebbe essere una costante nelle avventure quotidiane, direttamente proporzionale all’espressione del proprio stile personale e che ora compongono i codici estetici della collezione che Jacquemus e il marchio statunitense stanno per lanciare insieme

«Avendo in mente questo immaginario – spiega Porte – abbiamo disegnato un abbigliamento sportivo femminile con dettagli sensuali e colori neutri, insieme alla mia personale interpretazione della Humara, la mia scarpa Nike preferita. Era importante che la collezione fosse accessibile a tutti i corpi, e che fosse una miscela naturale di stile Jacquemus e prestazioni Nike». E l’immagine che riportiamo, tratta da Facebook, ben dimostra quest’assunto.

Dice Jarrett Reynolds, vicepresidente di Nike Catalyst Apparel Design: «Con Jacquemus, abbiamo attinto all’ispirazione ACG vintage, all’intreccio del tessuto Nike DRI-Fit e a calzature come la Humara, per creare un nesso tra sport e stile che poteva essere realizzato solo attraverso l’obiettivo condiviso di Nike x Jacquemus. Collaborare con partner come Jacquemus ci permette di espandere la cultura dello sport e di ridefinirla per la prossima generazione».

In accordo con la convinzione di Simon Porte che esiste un collegamento naturale tra le passerelle, le piste e le palestre, la quindicina di capi che fanno parte della linea Jacquemus x Nike sono un invito a integrare lo sport nella vita di tutti i giorni, esaltando l’attitudine versatile delle atlete contemporanee e incoraggiando quelle che ancora distinguono nettamente sport e stile.

Il lancio della collezione, in esclusiva su Jacquemus.com, è previsto per il 28 giugno, per arrivare poco dopo nei negozi Nike presenti in tutto il mondo.