Al Teatro del Lido di Ostia arriva DROP

Dal 23 al 26 giugno il Teatro del Lido di Ostia accoglie DROP, un evento culturale dedicato alla promozione delle arti visive e performative del X Municipio

Ideata e organizzata da artisti e associazioni culturali Under 35 e ospitata dal Teatro Del Lido – promotore, partner e luogo ospitante – l’iniziativa vuole essere il punto di partenza per la creazione di una realtà da sviluppare nel tempo e nel territorio.

Il Collettivo si forma dall’incontro tra singoli artisti e alcune Associazioni Culturali che già operano nel territorio da diversi anni nell’ambito del teatro, della musica e delle arti visive, sia come artisti che come formatori. Un’associazione di associazioni che collabora al fine di costruire insieme una comunità attiva di artisti e spettatori. L’obiettivo è quello di creare una rete solida tra le realtà locali Under 35 del X Municipio che possa collaborare attivamente durante la costruzione della residenza e radicarsi nel territorio una volta concluso, affinché Ostia diventi un polo artistico che nasca dalla contaminazione tra le diverse discipline e che risulti capace di integrare il pubblico come parte attiva del processo artistico e di rivalutazione del territorio.

Residenze, spettacoli, proiezioni e incontri tra musica, teatro, formazione. Quattro giornate di residenza in cui si intende porre l’accento sull’arte intesa non solo come prodotto, ma anche come processo, così da garantire uno scambio reale tra le giovani generazioni e stimolare il potenziale creativo individuale e collettivo. Gli spettacoli, invece, in scena la sera, diventano inoltre l’occasione per discussioni teoriche negli incontri previsti durante le ore diurne della residenza.

Le residenze, sono incentrate appunto sul concetto di ”arte come processo”, in quanto numerose realtà artistiche under 35 del X Municipio necessitano di spazi nei quali operare ai fini di progettare e realizzare le proprie idee. Fondamentale è la possibilità di poter abitare uno spazio e dare vita a un momento di incontro e di scambio tra tutti gli artisti e gli operatori culturali under 35 che popolano Roma e il X Municipio. Un vero e proprio censimento aperto ad artisti, studiosi e spettatori.

Numerosi e diversi gli artisti e i progetti in residenza dalle 9 alle 19: Momo,il laboratorio dedicato alla danza di Laura Schettino, quello di ricerca teatrale a cura di Immersus Emergo, di fotografia a cura di Clelia Carbonari, di videoarte a cura di Ivan Gasbarrini. Non mancherà la musica con Risuonare, l’approfondimento di Caterina Sebastiano, la scrittura con Grafie del corpo e del pensiero a cura di Federica Balducci e infine un focus sulla curatela tenuto da Francesca Neglia.

La sera, dalle 21 in poi, spazio agli spettacoli “Il lupo e la bambina – l’antichissima storia dell’”attenta a te!” – di Immersus Emergo e “See Primark and Die” della Compagnia Gatto/Rubini: delle vere e proprie prove aperte in cui il pubblico potrà partecipare attivamente al dibattito creativo, prima, dopo, o durante la performance, ponendo domande, esprimendo il proprio punto di vista e consigliando, persino, l’artista nella creazione.

ARTISTI E PROGETTI IN RESIDENZA – Dalle ore 9 alle ore 19

Momo a cura di Laura Schettino – DANZA

Laboratorio di ricerca teatrale a cura di Immersus Emergo – TEATRO

Cianotipia performativa a cura di Clelia Carbonari – FOTOGRAFIA

Un diario in forma di delirio a cura di Ivan Gasbarrini – VIDEOARTE

Risuonare a cura di Caterina Sebastiano – MUSICA

Grafie del corpo e del pensiero a cura di Federica Balducci – SCRITTURA

La pratica curatoriale nelle arti visive a cura di Francesca Neglia – CURATELA

SPETTACOLI – Dalle ore 21 in poi

“Il lupo e la bambina – l’antichissima storia dell’”attenta a te!” – di Immersus Emergo con Giulia Celletti, Alessandro Marasca, Riccardo Ruta

“See Primark and Die” Compagnia Gatto/Rubini – Ass. Cult. Esosementi

Documentario (della residenza) – a cura di Ivan Gasbarrini