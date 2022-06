Vitiligine: screening gratuiti all’Ospedale Israelitico

Il 26 giugno al Poliambulatorio di Piazza S. Bartolomeo all’Isola, 21, si terrà l’Open Day Vitiligine dell’Ospedale Israelitico

Domenica 26 giugno, dalle ore 16:00 alle ore 19:00, presso la sede del Poliambulatorio di Piazza S. Bartolomeo all’Isola, 21, si terrà l’Open Day Vitiligine dell’Ospedale Israelitico. In occasione del World Vitiligo Day, l’Ospedale Israelitico di Roma, centro d’eccellenza nel panorama sanitario per la Fotodermatologia e la Cura della Vitiligine, promuove la manifestazione internazionale con lo scopo di informare e formare su una malattia che colpisce indistintamente donne, uomini, bambini e che si caratterizza per la comparsa di macchie bianche non pigmentate. L’equipe di dermatologi, guidati dal Prof. Giovanni Leone, Coordinatore scientifico e dal Dott. Andrea Paro Vidolin, Responsabile del Centro di Fotodermatologia e Cura della Vitiligine dell’Ospedale Israelitico, saranno a completa disposizione per consulenze e suggerimenti per il controllo della pelle.

Nella prima parte dell’Open Day gli specialisti del Centro di Fotodermatologia e Cura della Vitiligine dell’Ospedale Israelitico offriranno un momento di informazione, approfondimento e dialogo sul tema della fotodermatologia e sulla cura della Vitiligine. Dalle 17:00 al via gli screening fotodermatologici, con i medici che effettueranno visite e controlli gratuiti. Al termine del check dermatologico verrà rilasciata anche la “skin card” dell’Ospedale Israelitico, una tessera utile a classificare il fototipo di ogni singolo paziente e fondamentale per l’inizio di un percorso dermatologico.

“La Vitiligine può rappresentare un vero disagio sociale per i pazienti che ne sono affetti. Si tratta di una malattia su predisposizione costituzionale e autoimmunitaria con cause multifattoriali – dichiara il Dott. Andrea Paro Vidolin, Responsabile del Centro di Fotodermatologia e Cura della Vitiligine – Le terapie, negli ultimi anni, si sono evolute e si è compreso che il paziente che ne è affetto presenta anche un vero e proprio stress ossidativo. Grazie ai successi della scienza, oggi può essere mitigata con approcci terapeutici innovativi. E’ dunque con grande piacere che, in occasione alla Giornata Mondiale della Vitiligine, i nostri specialisti del Centro di Fotodermatologia e Cura della Vitiligine dell’Ospedale Israelitico saranno a disposizione per visite dermatologiche e colloqui gratuiti.”

L’appuntamento è per domenica 26 giugno, dalle 16:00 alle 19:00, presso la sede di Piazza S. Bartolomeo all’Isola, 21. L’accesso alle visite fotodermatologiche sarà gratuito e senza impegnativa. Per info e registrazioni sarà sufficiente rivolgersi al numero 06602911 o consultare il sito internet www.vitiligineospedaleisraelitico.it