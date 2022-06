Su Rai 2 in prima visione “Kalipè”: le anticipazioni

Su Rai 2 in prima serata in viaggio con “Kalipè” dalle Maldive alla Spagna: le anticipazioni del programma condotto da Massimiliano Ossini

L’isola maldiviana che è riuscita a resistere all’urbanizzazione selvaggia puntando sulla sostenibilità; il faccia a faccia con le specie in via di estinzione che popolano i mari delle Hawaai; le terme islandesi che si affacciano sull’oceano; il parco naturale spagnolo punto nevralgico per la biosfera di tutta Europa. Sono solo alcune delle mete che il viaggio “a passo lento e corto” di Massimiliano Ossini ci porterà a scoprire nella prossima puntata di “Kalipè” in onda mercoledì 22 giugno alle 21.20 su Rai 2.

Fil rouge della puntata sarà la canzone “Azzurro”, resa celebre da Adriano Celentano, colore che non solo indica l’infinità e la perfezione di cieli e mari, ma che rappresenta anche l’energia, intrinseca e pulita, del pianeta Terra. Saperla custodire, spiegherà Ossini nel corso dei suoi reportage, è un compito fondamentale per tutti.

Di questo ovviamente si parlerà anche dalla SkyWay, lo studio televisivo più alto del mondo, a 3.462 metri di altitudine, nella straordinaria cornice del massiccio del Monte Bianco. E come sempre anche in questa puntata ci saranno ospiti d’eccezione. Tra tutti il maestro Giovanni Allevi: con Ossini racconterà di come la natura l’abbia forgiato e sia diventata una vera e propria ragione di vita, insieme alla sua musica, e scopriremo segreti e aneddoti del suo percorso artistico, umano, intellettuale. E, a proposito di musica, Allevi regalerà un’esibizione da record, mai avvenuta prima al mondo: suonerà il suo “Our Future” in esterno, a 3.462 metri, avvolto dalle montagne innevate delle Alpi. Un’esibizione unica, capace di commuovere, emozionare, esaltare.

Ma Allevi non sarà l’unico ospite. Si alterneranno sulla SkyWay anche la conduttrice e presidente del WWF Donatella Bianchi, con cui Ossini racconterà la forza del mare e la necessità di tutelare un bene così prezioso; l’ingegner Annalisa Corrado con la quale si dialogherà di fonti rinnovabili e dell’importanza di evitare ogni spreco inutile in un momento così precario per il nostro pianeta. Infine, Massimiliano Ossini illustrerà i risultati di uno studio europeo (condotto in Italia da AltroConsumo) sugli indici di sostenibilità di 13 Paesi, riguardanti tra le altre cose il consumo di energia domestica, la gestione dei rifiuti, la mobilità. I risultati lasceranno i telespettatori sicuramente stupiti.

Cuore della puntata, però, saranno come sempre i racconti, commossi ed emozionanti, del conduttore. Oltre ad Hawaii, Maldive e Spagna, in primo piano i segreti della geotermia islandese, la sostenibilità a Las Vegas e incantevoli luoghi in Italia, come il deserto di Piscinas in Sardegna.

Una nuova puntata, dunque, che regalerà emozioni uniche e farà comprendere l’importanza del ruolo di custodi. Soltanto così ci si può sentire parte di quel tutto che è la natura. Che è il pianeta.