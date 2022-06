Previsioni meteo 22 giugno 2022: Bologna e Bolzano da bollino rosso

Le previsioni meteo di oggi, mercoledì 22 giugno 2022: Italia nella morsa del caldo, temperature in ulteriore aumento e su valori superiori alla media stagionale

Il caldo africano non molla la presa sull’Italia, dove si registrano ancora condizioni meteo all’insegna della stabilità grazie a un robusto campo di alta pressione di matrice africana. Nella giornata di oggi avremo dunque cieli sereni al mattino, mentre nel corso del pomeriggio isolati rovesci bagneranno l’arco alpino. Temperature di nuovo in aumento su tutta la nostra Penisola. Saranno due le città da bollino rosso: Bologna e Bolzano. Più lunga invece la lista delle città da bollino arancione: Ancona, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti e Roma come indica il bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS domani avremo tempo stabile lungo tutto lo Stivale, con temperature ancora superiori alla media stagionale. Si potranno raggiungere anche i +40°C sulle Isole Maggiori e zone interne del Sud Italia. Venerdì qualche nota di instabilità in più al Nord, con isolati rovesci di stampo pomeridiano che potranno sconfinare anche su Liguria e alta Toscana.

Intanto per oggi, mercoledì 22 giugno 2022, al Nord Italia al mattino nuvolosità irregolare con piogge sparse sulle Alpi centro-occidentali e sul Piemonte, asciutto altrove con nubi sparse e schiarite. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge sparse su molte regioni, più asciutto in Emilia Romagna. In serata residui fenomeni sulle Alpi con sconfinamenti sulle pianure del Triveneto, variabilità asciutta altrove. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali. Mari poco mossi o mossi.

Al Centro al mattino tempo stabile su tutti i settori con prevalenza di cieli sereni e qualche nube in Toscana. Al pomeriggio non attese variazioni di rilievo, con nuvolosità in transito su Toscana, Umbria e alto Lazio e sole prevalente altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-orientali. Mari poco mossi o mossi.

In Toscana tempo stabile al mattino ma con nuvolosità alta in transito. Nubi sparse e schiarite anche al pomeriggio ma senza fenomeni di rilievo associati. Asciutto in serata con nuvolosità alternata a schiarite su tutta la regione.

Al Sud e sulle Isole al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio locali addensamenti in transito sulla Sardegna ma con tempo asciutto, sole prevalente altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi. Venti deboli dai quadranti meridionali. Mari poco mossi o quasi calmi.

In Calabria giornata all’insegna del tempo stabile su tutta la regione con cieli sereni o al più poco nuvolosi, specie al pomeriggio sulle zone interne. Nessuna variazione nelle ore serali con ampie schiarite ovunque.

Temperature minime e massime stazionarie al Nord, in aumento al Centro e al Sud.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.