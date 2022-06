Pianista Indie: fuori il brano “Champions League”

In rotazione radiofonica e online sulle piattaforme digitali per l’etichetta Fenix Champions League, il nuovo singolo di Pianista Indie

Fuori per l’etichetta Fenix Champions League, il nuovo singolo di Pianista Indie. L’estate ha fatto capolino in anticipo e con lei l’argomento principe di questa stagione che se ne frega di tutto e di tutti a parte vacanze, amore e sesso… Tutto bello, a meno che non si affronti l’argomento – più o meno “serio e impegnato” – come fosse una continua lotta, a chi ha l’ultima parola, a chi la spunta, a chi vuole piantare la bandierina o fare goal.

I play off NBA sono la competizione sportiva più bella al mondo; niente a che vedere con il calcio europeo. Li sto seguendo con passione e tifo per la mia squadra del cuore, restando spesso sveglio la notte per seguire le partite in diretta. Ma queste sono considerazioni personali e soggettive, non condivisibili se volete. Quello che di sicuro condividerete è invece il messaggio di questa canzone: l’amore non deve essere una competizione. Anche la musica non dovrebbe essere una competizione… ma questa è un’altra storia e magari ne parliamo un’altra volta. (Pianista Indie)

Scopri il brano su Spotify: https://spoti.fi/3yZNGIc