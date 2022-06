Omar Lenzi in libreria con “Karpathos”

Nel libro di Omar Lenzi un viaggio di sola andata alla riscoperta di una paradisiaca isola greca, Karpathos, dove realizzazione di un sogno e bisogno di evadere si fondono

Per Remo è necessario un cambio di vita radicale, un viaggio di sola andata alla riscoperta di una paradisiaca isola greca, Karpathos, dove la realizzazione di un sogno si fonde col bisogno di evadere da una routine soffocante e dai ritmi estenuanti della vita di città.

La rappresentazione della complessità umana viene messa in luce dai monologhi del protagonista che, nonostante lotti perennemente contro i suoi vizi e debolezze, riesce con fare ironico a spezzare la drammaticità degli eventi, catturando l’attenzione del lettore (spesso chiamato in causa dalla voce narrante) e raccontando di un viaggio che allude a un percorso di rinascita interiore, al ritrovamento di un equilibrio che sembrava ormai perduto per sempre.

Omar Lenzi nato a Firenze, vive a Bologna da diversi anni con la propria famiglia. Attualmente lavora in un supermercato e nel tempo libero si dedica alla scrittura, passione coltivata fin dall’adolescenza, periodo in cui la penna rappresentava la sua valvola di sfogo. Compone perlopiù racconti, intervallati nel tempo da romanzi tra cui “Karpathos” è la prima opera edita. All’interno dei suoi scritti vi è un comune denominatore: la ricerca dell’autodeterminazione del singolo in una società che cerca incessantemente di surclassarlo.

Karpathos

14.90€

Disponibile da giugno 2022 Alla ricerca di un’identità perduta Omar Lenzi Pagine: 244 ISBN: 979-1-259-56059-9