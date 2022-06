Fondazione Centro Studi Ungdcec e Ecocerved siglano accordo

Siglato accordo di collaborazione Fondazione Centro Studi Ungdcec-Ecocerved: “Così accompagniamo le imprese nel percorso verso la sostenibilità”

“Accompagnare le imprese nel percorso di misurazione e rendicontazione della sostenibilità, attraverso adeguati strumenti informativi e con un supporto tecnico specialistico in materia: è l’obiettivo dell’accordo di collaborazione siglato da Fondazione Centro Studi Ungdcec (organo scientifico dell’Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili) ed Ecocerved, società che da oltre 20 anni opera, a fianco delle Camere di Commercio, per assistere le imprese nell’espletamento dei principali adempimenti amministrativi di tipo ambientale”. Lo afferma Matteo De Lise, presidente Ungdcec, che sottolinea come “l’intesa renderà il ruolo dei commercialisti ancora più centrale in questa fase storica”.

“L’acquisizione di competenze specifiche nell’ambito della sostenibilità e della rendicontazione è imprescindibile per le imprese e per noi professionisti in un contesto in continua evoluzione come quello attuale”, evidenzia Francesco Puccio, presidente Fondazione Centro Studi Ungdcec. “L’accordo con Ecocerved permette di sviluppare esperienze e consapevolezza al fianco del tessuto imprenditoriale del nostro Paese, costituito prevalentemente da pmi”.

La partnership è nata in seguito alle attività sviluppate in questi mesi dalla commissione di studio in materia dell’Unione, presieduta da Sara Pelucchi, che sottolinea: “Importante condividere best practices e coinvolgere le imprese nel percorso da intraprendere verso la rendicontazione di sostenibilità, che richiede un cambio di paradigma e un’analisi specifica per individuare, misurare e rappresentare la strategia e il valore generato dall’impresa dal punto di vista finanziario ma anche secondo parametri ambientali, sociali, legati alla governance di impresa e ai capitali intangibili”.

Andrea Acquaviva, direttore generale di Ecocerved, afferma: “Il bilancio di sostenibilità rappresenta per le imprese uno strumento per ampliare o consolidare la propria rete di clienti o ancora per accedere, in via preferenziale, a fondi e finanziamenti. Il progetto che stiamo avviando in partnership con le Camere di Commercio ha l’obiettivo di supportare le imprese, in particolare le piccole e medie, che spesso non hanno accesso a proposte calibrate sulle loro dimensioni e capacità. La nostra iniziativa combina sessioni formative e laboratoriali ad una soluzione digitale, come la piattaforma ESG sviluppata dalla start-up Ecomate. La collaborazione avviata con la Fondazione Centro Studi Ungdcec, che da tempo promuove i principi della sostenibilità presso le imprese attraverso la figura professionale del commercialista, sarà strategica in questo senso”.