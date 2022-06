Erica Marzo in libreria e online con “L’Araba Fenice”

Sugli store online e in libreria “L’Araba Fenice” di Erica Marzo, romance storico della Segreti in giallo & Belle Epoque collane editoriali

L’estate si tinge di “rosa”. In uscita per Segreti in giallo & Belle Époque collane editoriali il romance storico L’Araba Fenice di Erica Marzo.

Una storia romantica e avvincente a cui fa da sfondo la Quarta Crociata. Un racconto in cui lo stile delicato dell’autrice guida il lettore tra i canali veneziani e poi tra le meraviglie di Costantinopoli, mentre grandi cambiamenti attendono la protagonista e il mondo che la circonda. La fascinazione dettata dal contesto storico si sublima nell’incrocio tra le dimensioni culturali occidentale e orientale. Amore e amicizia, lealtà e tradimenti arricchiscono la vicenda intensificando gioie e dolori, fino al naturale lieto fine.

«Da qualche mese stiamo cercando di dare più spazio alla dimensione “pink”, un modo per allietare le nostre lettrici con romanzi più “leggeri”, in un periodo storico complesso e triste. Un modo per regalare sogni ed emozioni. Perché i libri a questo servono, a regalare sogni ed emozioni.» Così le direttrici editoriali Rosa Caruso e Maria Grazia Porceddu.

Il romanzo è disponibile su tutti gli store online e nelle librerie.

Erica Marzo è laureata in lettere classiche, insegnante e giornalista pubblicista, attivissima in ambito sociale. Ha curato la realizzazione di diverse riviste e attualmente dirige un periodico locale.

La collana editoriale

La collana editoriale Segreti in giallo è nata nel 2020, fondata da Rosa Caruso (blogger e grafica) e Maria Grazia Porceddu (giornalista e blogger). La collana si rivolge a coloro che prediligono il genere: giallo deduttivo o classico (giallo psicologico, storico e a fumetti), paranormale (streghe, vampiri, fantasmi, magia e occultismo ecc.), horror (psicologico non splatter), fantasy, gotico. Fiore all’occhiello è la sezione dedicata ai giovani lettori (bambini/ragazzi). Accanto a questa sono nate, immediatamente dopo, quali sue naturali diramazioni, le collane: Belle Époque (romanzi ambientati tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento, epistolari e diari) e Belle Époque Pink (romanzi di genere rosa con le sue ulteriori sfumature: chick lit, up lit, historical romance, erotic romance). New entry la collana Un cuore per capello, riservata ai romance moderni.

L’Araba Fenice di Erica Marzo

(Collana editoriale Belle Époque Historical, pp. 214, e-book 2,99 euro/ cartaceo 14,00 euro)

Su tutti gli store online e in libreria

Venezia 1197. Elisabetta è l’unica figlia di un agiato mercante veneziano. Per volere del padre viene data in sposa a un suo ricco socio in affari di Costantinopoli.

Questo matrimonio combinato sarà l’inizio di un lungo viaggio che porterà Elisabetta a scoprire se stessa e un mondo nuovo.

Incontrerà sul suo cammino amici e nemici, affronterà situazioni difficili e imparerà a risorgere, come una fenice, per affrontare le nuove sfide e le grandi gioie che la vita ha in serbo per lei.

Scoprirà anche l’amore ma sulla felicità della giovane coppia incomberà lo spettro della Quarta Crociata.

Riuscirà Elisabetta a superare anche questo ostacolo, combattuta tra l’amore per la sua patria d’origine e quello per la sua Costantinopoli?