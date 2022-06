“Come vuoi” è il nuovo brano di Giane disponibile online su tutte le piattaforme digitali per Aurora Dischi/Ada Music Italy

“Come vuoi” è il nuovo brano di Giane disponibile in digital e radio per Aurora Dischi/Ada Music Italy. La canzone, prodotta da Edoardo Cicchinelli (Stag, David di Donatello per la migliore canzone originale, Nastro d’argento alla miglior canzone originale) e Mark Twayne (Carl Brave, Random) parla della cosiddetta “CRUSH” e di quelle volte in cui abbiamo avuto a che fare con quella persona che ti piace e che però sembra proprio non filarti. “Come vuoi” è un gioco capriccioso, un prendersi poco sul serio, un frignare e lamentarsi. Groove, Synth e chitarre elettriche per un sound Indie Pop/alt-pop di ispirazione oltreoceano.

Giane è il nome d’arte di Chiara Gianesini, cantautrice romana ex vocalist degli “AM-OK” con Federico Pellegrini. Dal 2018 collabora con il musicista e producer Edoardo Cicchinelli e i suoi precedenti brani sono stati inseriti nei principali editoriali tra cui “New Music Friday Italia” e “Scuola Indie” di Spotify.