AliC’è: sentirsi più grandi con le “Sigarette”

Fuori sulle piattaforme digitali e radio Sigarette, nuovo singolo del duo pugliese AliC’è in uscita per Musa Factory e distribuito da Believe Digital: una canzone d’amore, ma di un amore complicato, non accettato dalla società.

“Il batticuore e il fiato corto. Le mani che tremano, la passione che divampa. Il buon senso che si trasforma in irrazionalità. Il sentimento cocente che obbliga a fare e a dire cose indicibili e apparentemente poco consone all’età. Le emozioni che diventano sentimento e i pensieri che si scollano dalla realtà. Una voce comune, legando la passione e il sentimento dell’amore all’anagrafe, considera la capacità di amare dopo una certa età un azzardo, poco prudente, ai confini con l’incoscienza e l’indecenza. L’amore di ‘Sigarette’ è un amore puro nonostante gli anni di vita ed esperienza che dividono i due protagonisti. Il verbo ‘amare’ non conosce età, colore della pelle e genere. La parola ‘amore’, da sempre e per fortuna, mal si coniuga con termini come ‘prudente’, ‘razionale’, ‘ponderato’. La sigaretta è il simbolo di quel qualcosa che ci fa sentire più grandi anche quando non lo siamo ancora. Nonostante, oggi, da status-symbol di ricchi e famosi, il fumo nelle nuove generazioni è diventato un vizio senza alcun appeal. Ed è proprio nel fumo di questa sigaretta, però, che si dissolvono le differenze e si concretizzano le affinità di due persone divise anche geograficamente. Quel fumo che diventa nuvola magica che dilata il tempo e accorcia le distanze. Quella nuvola magica che è capace di annullare ogni pregiudizio e lasciare che l’unica cosa che conti sia ‘una bella sera qui, Io e te mano nella mano. Che respiriamo questa stessa aria’. Un momento che non dovrebbe finire mai, perché anche il mondo gira con noi, all’unisono ed è dalla nostra parte” – AliC’è.

“Sigarette” è un brano indie-pop con l’orecchio teso alle sonorità house della corrente “Moombahton” statunitense dei primi anni del nuovo millennio. Sonorità underground che uniscono toni scuri e notturni tipici del nord Europa alla solarità e alla brillantezza dell’espressione vocale. Il contrasto che diventa armonia sia nel concept dell’amore “distante” che nell’aria della composizione musicale.

Gli AliC’è, duo musicale pugliese composto da Nicola Radogna e Rosita Cannito, nasce alla fine del 2019. Portano avanti un progetto di musica inedita di cui sono autori di testi e musica. Il loro genere indie-pop tende ad avere sonorità semplici ma allo stesso tempo ricercate, in linea con l’essenza primaria del progetto: veridicità, chiarezza e cuore.

La produzione del progetto è affidata al musicista, produttore e cantautore Luca Giura, in arte Molla (INRI/METATRON).

A Gennaio 2021, gli AliC’è firmano con l’etichetta romana LeIndieMusic. Il 12 Febbraio è fuori il loro primo singolo “Radio Rivoluzione”.Il video ufficiale finisce in anteprima nazionale su L’Espresso.

Il 9 Aprile pubblicano il loro secondo singolo “Fotografia” che vanta l’inserimento nel bollettino di Rockit.it tra le migliori uscite della settimana. Dal 20 Luglio 2021 è disponibile su tutti i digital store il nuovo singolo “Nella Testa”, che attira l’attenzione della Gazzetta del Mezzogiorno. Finalisti del Premio “Contesto Indie”.

Sono tra gli 8 finalisti del Premio nazionale “Musica Contro Le Mafie”, aggiudicandosi il Premio ACEP/UNEMIA e il Premio Musa Factory. Ottengono così una borsa di studio e la possibilità di esibirsi a Casa Sanremo durante i giorni del Festival. Anche “Le chiavi di casa”, brano scritto durante la residenza a Cosenza per il concorso Musica contro le mafie, si fa notare e anche questa volta gli AliC’è finiscono tra le migliori uscite della settimana di Rockit. A gennaio 2022, sono vincitori del Contest “Canzoni Contro La Paura”, con il brano “Fotografia”.

Il primo maggio 2022, il duo si esibisce in Piazza Castello a Conversano, in quanto finalisti del concorso “Conversano Music Festival – CMF”.

La collaborazione con Musa Factory prosegue con il nuovo singolo “Sigarette”.