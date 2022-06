5 regole dei bonus dei casinò online da conoscere

I siti di gioco d’azzardo sono noti per avere molte regole da tenere in considerazione mentre si gioca. Anche se un casinò online decente come https://librabet.com/it/casino le rende sempre intuitive e chiare, ci sono alcuni termini di bonus spesso trascurati dagli aspiranti giocatori. Oggi esamineremo e spiegheremo le regole più comuni.

Requisiti di puntata

I requisiti di puntata o playthrough sono la regola più comune per ogni bonus dei casinò online. Questa regola richiede di effettuare alcune puntate prima di poter prelevare le vincite. Nel documento sui Termini del Bonus del casinò, probabilmente sarà rappresentato come un moltiplicatore. Dovrete applicarlo alla somma del vostro bonus, nel caso in cui stiate optando per un bonus sul deposito. Per le promozioni sui giri gratuiti, il moltiplicatore viene applicato alla somma delle vincite dei giri.

Ad esempio, decidete di ottenere un bonus sul deposito del 100% con requisiti di puntata di x40. Si depositano 200 euro e si ricevono altri 200 euro come bonus. In questo caso, dovrete scommettere 8.000 euro per avere diritto all’incasso. Vale la pena ricordare che si tratta della somma totale delle vostre scommesse presunte. Pertanto, non è necessario vincere 8.000 € o raggiungere questa somma sul proprio saldo.

Scommesse minime ammissibili

La maggior parte delle promozioni, compresi i bonus sul deposito, le scommesse sui giri gratuiti, i programmi fedeltà e altri, hanno una regola specifica che determina la somma minima di scommesse che viene conteggiata ai fini della promozione. Di solito la somma va da 1 a 5 euro, che non è molto alta, ma limita la possibilità di soddisfare facilmente i requisiti di scommessa con un budget basso.

È importante distinguere questa regola dalla puntata minima accettata nel gioco. Una slot machine può accettare puntate anche di 0,05 €, ma ai fini dei requisiti di puntata tali puntate non verranno conteggiate.

Tempi di scommessa

Quasi tutti i bonus dei casinò online hanno una data di scadenza. Ciò significa che avrete a disposizione un periodo di tempo specifico per soddisfare i requisiti di puntata. In caso contrario, l’importo del bonus e le vincite ottenute verranno cancellate dal vostro conto. Anche se la maggior parte dei casinò concede un tempo sufficiente, è comunque importante tenere presente questa regola.

Vincite massime

Questa regola è più comunemente applicata alle promozioni di giri gratuiti. Con esse, non potrete superare il limite di vincite specificato per i giri gratuiti, anche se sarete abbastanza fortunati da raggiungerlo. Il processo è piuttosto semplice: una volta raggiunto il limite, i fondi eccedenti saranno annullati. Questo limite varia molto a seconda del casinò, e alcuni siti di gioco non lo prevedono affatto.

Somma minima di deposito

Infine, ma non per questo meno importante, c’è il requisito del deposito minimo da tenere in considerazione quando si sceglie una promozione. Anche questo è abbastanza intuitivo: non potrete ottenere i bonus a meno che il vostro deposito non sia pari o superiore alla somma specificata. Alcune promozioni prevedono più livelli di questo requisito. Ad esempio, si possono ottenere 50 giri gratis depositando almeno 40 euro e 100 giri gratis depositando almeno 75 euro.

Quali condizioni di bonus sono adeguate?

Anche se a nessuno piacciono i termini dei bonus, tutti devono accettarli e gestirli. Senza questi bonus i casinò non farebbero altro che regalare denaro, quindi sono una necessità. Determinare se i termini della promozione selezionata sono adeguati e ragionevoli è fondamentale per prendere decisioni informate.

I requisiti di scommessa per i bonus non dovrebbero di norma superare il valore di x40. Si tratta di un livello medio, il che significa che non sarà difficile trovare un casinò online con requisiti simili o addirittura migliori. Il periodo di tempo per soddisfare i requisiti di playthrough dovrebbe essere di almeno una settimana. Gli altri parametri devono essere esaminati individualmente, poiché possono variare molto a seconda della promozione scelta.