Su Rai 1 il film “Papà per amore”: ecco la trama

In prima visione su Rai 1 “Papà per amore” di Noémie Saglio: ecco la trama del film con Vincent Dedienne e Camélia Jordana

Rai 1 propone nella prima serata di martedì 21 giugno la commedia “Papà per amore”, in onda in prima visione alle ore 21:20.

La pellicola di Noémie Saglio racconta la storia di Vincent, un uomo di circa trent’anni, per necessità, diventa il babysitter di Bart, un bambino che abita nel suo stesso palazzo con la madre Elise che, per motivi di lavoro, è sempre fuori casa. Vincent, un giorno, si reca a scuola di Bart per la prima riunione dei genitori, al posto di Elise. Viene immediatamente scambiato per il papà di Bart e il bimbo, che non ha mai conosciuto il vero padre, finge che lui lo sia davvero. Vincent si rende conto che non è giusto mentire, ma a poco a poco si lascia coinvolgere dagli altri genitori nella vita scolastica, anche perché è sempre più attratto da Nora, la maestra di Bart.

Nel cast: Vincent Dedienne, Camélia Jordana, Samir Guesmi.