Seb Puggioni torna con il brano “Loop”

In tutte le radio e in tutti i digital store “Loop” il nuovo singolo del cantautore Seb Puggioni, fuori per la label Ondesonore Records

Ci sono storie che non passano mai, neanche quando sono finite. La loro intensità, la loro bellezza, le emozioni che ci hanno fatto provare rimangono indelebili, scritte dentro di noi. A volte queste ritornano, quasi a ricordarci del fatto che non dobbiamo accontentarci, che abbiamo bisogno di stimoli forti per andare avanti e per uscire fuori dagli schemi che la società e noi stessi ci imponiamo. In questo brano le emozioni del passato si mischiano con quelle del presente per dare vita a un Loop mentale temporale che rappresenta la salvezza dell’anima. Chi lo dice che rivivere il passato debba per forza farci stare male?

Seb Puggioni, pseudonimo di Sebastiano Puggioni, nasce a Sassari il 12 Settembre 1993.

Sin da bambino sviluppa un buon rapporto con la musica, nello specifico il canto. Da ragazzo conosce vari artisti del panorama isolano che lo spronano a studiare e crescere nella scrittura dei testi. Impara autonomamente l’uso della chitarra, con la quale arriva a comporre i suoi primi brani, primo dei quali verrà pubblicato nel Giugno 2020.

Da allora ha pubblicato diversi singoli, tra questi Negli Occhi uscito nel Febbraio 2021 che è stato molto apprezzato dalla critica. Ora il suo interesse è trovare spazio nel panorama musicale italiano cercando di trattare tematiche che esulano la propria persona, ma affrontando temi di attualità sociale, affidandosi a sonorità più moderne per creare la sua dimensione musicale e renderla fruibile ad un pubblico più ampio possibile.

ASCOLTA IL BRANO: www.bfan.link/loop-4