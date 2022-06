Taglio del nastro per l’eccellenza della formazione in Italia: il Gruppo Vega inaugura nuovi spazi formativi per la sicurezza dei lavoratori

Nuovi spazi formativi per la sicurezza dei lavoratori e il taglio del nastro qualche giorno fa con l’Assessore al Lavoro del comune di Venezia, Simone Venturini, per sottolineare la funzione strategica di Vega Formazione nel territorio e nel Paese.

Una cerimonia importante quella che si è svolta in via Don Tosatto a Mestre. Un nuovo virtuoso inizio non solo per Vega, ma per tutto il territorio veneziano.

“Questa è una realtà imprenditoriale virtuosa e siamo orgogliosi che si trovi proprio a Mestre – ha detto l’Assessore Simone Venturini – Perché sappiamo quanto conti la competenza nella formazione e nell’aggiornamento dei lavoratori, per esorcizzare il verificarsi di infortuni gravi e mortali che continuano, purtroppo, a rappresentare un’emergenza nel nostro Paese e anche nella nostra regione. In tal senso l’impegno di Vega è certamente esemplare”.

E a testimonianza delle competenze di Vega in ambito formativo ci sono i numeri.

Da quasi tre decenni nel settore, nell’ultimo anno ha formato 50 mila lavoratori con 2500 corsi avviati. Un record nazionale in crescita, specie con l’inaugurazione di nuovi spazi formativi.

“Avere a disposizione 2000 metri quadrati per la formazione dei lavoratori rappresenta un notevole risultato – spiega Mauro Rossato Presidente del Gruppo Vega – Siamo fieri di condividere questo nuovo inizio con l’Assessore al Lavoro del Comune, Simone Venturini. Perché questo conferma come l’eccellenza a Nordest non sia solo produttiva, ma anche formativa”.

Il Gruppo Vega, inoltre, non è solo formazione, perché è anche fonte autorevole per gli addetti ai lavori e per la stampa locale e nazionale nel monitoraggio dell’emergenza morti sul lavoro nel Paese.

Proprio su questo punto questo l’Assessore Regionale al Lavoro e alla Formazione Elena Donazzan, attraverso una lettera in occasione del taglio del nastro, ha tenuto a sottolineare “l’impegno dell’Osservatorio Sicurezza sul Lavoro Vega Engineering che analizza e fornisce importanti dati statistici che permettono di studiare le diverse fattispecie di incidenti sul lavoro, aiutando così ad identificare tutte quelle situazioni di pericolosità che possono essere disinnescate con un intervento preventivo, contribuendo a salvaguardare la vita e l’integrità fisica dei lavoratori”

Ogni mese l’Osservatorio elabora statistiche, mappature provinciali e regionali per delineare i punti deboli della sicurezza sul Lavoro in tutta Italia.