Genesis Robotics apre una nuova sede in Europa

Genesis Robotics & Motion Technologies, produttore di LiveDrive, aprirà un ufficio a Francoforte per il mercato europeo

Genesis Robotics & Motion Technologies, produttore di LiveDrive®, il motore direct drive a maggior densità di coppia del mondo nel campo della robotica e dell’automazione, ha comunicato oggi che l’azienda aprirà un ufficio a Francoforte, in Germania, al fine di servire al meglio un mercato in rapida espansione e altamente innovativo come quello europeo. Inoltre, Matteo Stagni viene nominato Direttore Generale di Genesis Europe. Stagni ha maturato oltre 20 anni di esperienza nel campo della robotica, del movimento e dell’automazione industriale in vari mercati e aziende. La sua precedente esperienza lavorativa è stata presso Schneider Electric, leader mondiale nella trasformazione digitale, nella gestione dell’energia e nell’automazione.

“Genesis è lieta di annunciare l’apertura del nostro ufficio europeo a Francoforte sotto la guida di Matteo Stagni. Questo investimento strategico mette Genesis nelle condizioni di servire al meglio la rapida crescita dei nostri clienti europei, supportandone direttamente la tempistica accelerata nello sviluppo di prodotto,” dice Chris di Lello, CEO di Genesis Robotics & Motion Technologies. “Siamo felici di affidare a Matteo Stagni il ruolo di Direttore Generale di Genesis Europe. La sua profonda esperienza nel settore, la sua leadership aziendale e la sua conoscenza del territorio creeranno immediato valore per i nostri clienti nella regione e ci consentiranno di ampliare il nostro raggio d’azione in Europa.”

“Sono entusiasta di entrare a far parte del team di Genesis,” dice Stagni. “Genesis possiede la capacità di innovazione, ingegneria e produzione e, cosa ancor più importante, una mentalità orientata alla creazione di valore per il cliente che ci consentirà di soddisfare le crescenti richieste dei clienti europei. Considero questa una rara opportunità per portare qualcosa di davvero innovativo nel settore della robotica e dell’automazione”.

Secondo Stagni, la tecnologia dei motori direct drive LiveDrive® di Genesis si integra con l’innovazione all’avanguardia dell’Industria 4.0, poiché, trasformando l’hardware sottostante, rende possibili soluzioni più sofisticate e basate sull’intelligenza artificiale nelle applicazioni di robotica e movimento.