Risposta alla domanda: come posso comprare follower su Instagram?

Prima di acquistare follower su Instagram, leggete il nostro articolo, ricercate più informazioni possibili.

Sicuramente avrete già letto tanto e visto tante recensioni e letto svariati costi.

Sono sicuro che avete sentito tutti i fatti e le cifre.

Instagram sta spopolando su molti livelli quando si tratta di coinvolgimento degli utenti e di ROI (ritorno sugli investimenti) delle aziende e dei brand.È anche la piattaforma preferita da quasi tutti gli influencer, con tassi di coinvolgimento significativamente più alti rispetto ad altre piattaforme sociali.

Anche se sono anni ormai che esiste questo social non è mai tardi per potersi iscrivere e iniziare a farsi notare su di esso. Come farsi notare se non si hanno follower? Come si dà vita alla propria crescita su questo mezzo?

Sicuramente sono molti i dubbi che vi saranno venuti essendo nuovi sull’argomento, ma noi siamo qui per aiutarvi a risolvere i quesiti più frequenti per quanto riguarda l’acquisizione di follower per un profilo Instagram, e aiutarvi a prendere la direzione giusta.

Quali sono i siti dove si comprano i follower su Instagram

Se siete come molti utenti di Instagram, influencer, celebrità, aziende o privati che vogliono acquistare follower di Instagram per dare il via alla loro crescita, seguite sempre questi consigli:

Assicurarsi che il sito sia con un certificato SSL, per la sicurezza e che le opzioni di pagamento affidabili e conosciute,

Che il sito fornisca follower di Instagram di un certo tipo in modo che appaiano organici e di conseguenza più utili alla vostra fama,

Che il sito abbia ricevuto recensioni e testimonianze reali dei clienti e che siano recenti,

Abbia una garanzia sui follower, ossia che riesca ad assicurarvi che i nuovi seguaci non vi abbandoneranno nel tempo,

Il team di assistenza sia di ottima qualità e risponda alle necessità del cliente (basterà provarlo mandando un messaggio di semplice richiesta informazione).

Sulla base di questi criteri, vi indicheremo alcuni siti dove comprare follower, ma prima vediamo altre informazioni utili.

È sicuro comprare follower su Instagram?

A livello tecnico è un po’ difficile comprare follower per i social media, e potrebbe non essere del tutto sicuro, ma seguendo i nostri consigli sarà sicuramente più facile evitare tanti problemi.

Perché vi diciamo che potrebbe essere problematico? Perché in un certo senso, se utilizzate il sito di acquisto sbagliato, mettete a rischio il vostro account violando i termini di servizio di Instagram (cosa che comunque difficilmente viene identificata). Per non parlare del fatto che la maggior parte dei vostri nuovi follower potrebbero essere dei bot o account falsi che potrebbero non seguirvi più nel giro di poche settimane.

Ma, l’acquisto di follower per il vostro profilo Instagram ha anche un lato positivo.

Se siete nuovi su Instagram, è difficile generare credibilità se non avete follower. Comprando follower, anche se si tratta di bot, guadagnerete più possibilità di collegamenti con altri account, aumentando così la possibilità che anche persone reali vi seguano.

Un segreto? Non impazzire e non comprate troppi follower. Se il vostro profilo contiene solo pochi post e migliaia di follower, il vostro account apparirà raro è potrà far scattare un campanello d’allarme sia per Instagram che per altri potenziali follower. Così il vostro account potrà sembrare falso a tutti i follower che vi hanno aggiunto o visualizzato.

D’altra parte, acquistando followers che vengano incrementati poco a poco, in piccole dosi in vari giorni, la crescita della vostra fama sarà graduale, ma molto più reale, organica e duratura nel tempo.

Comprare follower gratuitamente: si può? Perché non farlo

Social Media mastodontici come Instagram vogliono veramente fare in modo che privati, grandi e medie imprese, brand… o meglio dire chiunque possa essere riconosciuto attraverso la piattaforma, difatti fornisci tutti gli strumenti necessari ad una crescita duratura, mettendoci la faccia, attraverso strumenti gratuiti, ma che richiedono una grande attività e sforzo, utilizzabili da qualsiasi utente.

Ma allora, è possibile ottenere 1.000 follower in 5 minuti semplicemente utilizzando gli strumenti di Instagram? Ovvio che è possibile! Ma l’incremento in 5 minuti è visibile solo sul social, ma come già accennato richiede un grande sforzo e inversione di tempo, energia e creatività per lo sviluppo di contenuti di qualità.

Per prima cosa, avrete bisogno dell’aiuto di strumenti di analisi statistica di Instagram, ed iniziare a creare una base solida di seguaci, che potranno essere familiari, amici e clienti con cui già avete un bel rapporto. Inoltre dovrete conoscere la tendenza del momento e un ottimo utilizzo delle strategie di Marketing! Solo in questo modo il vostro profilo potrà riuscire ad ottenere fino a 1 k di followers in pochi minuti. Sembra impossibile, ma è vero! Molti degli influencer sono proprio partiti così, da zero follower a migliaia in pochi minuti in pochi casi, ma da zero a migliaia in pochi giorni in moltissimi altri.

Non dimenticatevi di metterci l’impegno! Ma se questo vi sembra troppo complicato potrete anche ottenere follower gratuiti seguendo alcuni siti con cui potrete collaborare e ottenere un servizio gratuito affidabile che aiuterà la crescita del vostro profilo.

Basterà seguire dei semplici passi per attivare il servizio gratuito. Certe collaborazioni che garantiscono follower gratuiti, richiedono una registrazione eseguibile in pochi minuti. Basterà semplicemente registrarsi e accedere al sito, attivare l’opzione gratuita, iniziare voi stessi a seguire alcuni account e in cambio riceverete altrettanti followers. Più account decidete di seguire più follower riceverete.

Sicuramente starete pensando ad un puro e semplice interscambio, ma in realtà la maggior parte offrono un rapporto di 1 a 3 altri di 3 a 15, significa che per ogni account che voi seguirete riceverete 3 che seguiranno voi. Non male per essere gratis non credete?

Quanto potrebbe costare comprare 1000 o 10 mila followers su Instagram

Acquistare follower su Instagram è abbastanza economico al giorno d’oggi, con prezzi che vanno da un minimo di 2 euro per un centinaio di follower a circa 100 euro per 10.000 follower, oppure si potranno utilizzare dei servizi mensili con canoni che vanno dai 20 ai 100 euro al mese, per un’azione continua fino al raggiungimento organico richiesto.

Se veramente avete intenzione di far crescere il vostro brand su Instagram, vi consigliamo di seguire quanto segue:

Un ottimo investimento sarebbe conseguire un social media manager che possa occuparsi totalmente di comporre ottimi post dedicati alla piattaforma;

Acquistare a piccole dosi dei follower organici dai servizi offerti dal web, soprattutto all’inizio;

Continuare nel tempo a far crescere i vostri follower con i servizi già utilizzati o investendo in pubblicità;

Sfruttare le tendenze e gli Hashtag.

Qual è il miglior sito per poter comprare follower di Instagram utili

Se siete arrivati fin qui è perché siete già sicuri di voler fare quest’investimento, reputandolo anche importante per distinguervi dalla folla.

Oltre a quanto descritto in precedenza bisogna anche considerare bene di gestire in modo corretto il profilo e che rimanga attivo e produca ottimi contenuti di diverso tipo e di qualità; che possa interagire con i follower. Tutto ciò in combinazione con le pratiche di marketing e l’accrescimento di follower acquistati vi faranno ottenere ottimi risultati.

Le persone reali portano risultati reali: Se avete follower Instagram reali, potete aiutare veramente il vostro profilo. Se avete un mucchio di follower falsi, senza foto del profilo e con nomi utente strani, il vostro account apparirà poco chiaro e la vostra reputazione ne risentirà. Più follower reali avete, più sarà naturale che altri utenti vi inizino a seguire essendo attirati, non solo dalla vostra fama, ma anche dalla quantità di follower che già vi seguono.

Quando avete follower reali che si interessano ai vostri contenuti mettendo il mi piace o visualizzando i video e vedono il loro feed, il vostro account sarà riconosciuto come sano e continuerà a crescere nel tempo: questo è uno degli obiettivi dell’acquisto di follower.

5 dei migliori siti per l’acquisto di followers

Qui vi descriviamo i 5 migliori siti dove poter comprare followers di Instagram

Instapiù: il miglior sito completamente dedicato a Instagram, ai suoi follower e alle sue visualizzazioni, Like e chi più ne ha più ne metta. Riesce ad offrire un ottimo servizio interamente dedicato grazie alla loro specializzazione: Instagram. I clienti che l’hanno usato ne sono entusiasti, permettendo loro di aumentare la popolarità del loro account Instagram in maniera rapida e sicura! Potete seguire questo link per conoscere il sito: https://www.instapiu.it/comprare-follower-instagram.

Nacvi: È un’altra delle pagine web utilissima per acquistare follower. Qui possiamo acquistare di tutto, dai follower di Instagram ai Mi piace, ai commenti, alle visualizzazioni di video o persino alle visite alle storie di Instagram.

BCUBE: È un’agenzia che offre da pacchetti di follower a pacchetti di Mi piace, includendo anche commenti su diversi social network: Instagram, Facebook, YouTube, Spotify, Tiktok e Twitch.

Buzzoid: Questo sito esiste da diversi anni, quasi quanto Instagram stesso. Molti amano lavorare con Buzzoid perché dicono sia veloce con la consegna e l’autenticità dei follower forniti.

Twicsy: È una delle migliori aziende su Internet per chi vuole acquistare nuovi follower su Instagram. L’azienda è nota per l’abbinamento di profili di utenti Instagram reali e attivi con il vostro account, così non dovrete preoccuparvi di avere a che fare con bot o account falsi che vi seguono mettendo a rischio il vostro account.