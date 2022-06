Previsioni meteo 20 giugno 2022: nuova ondata di caldo in arrivo

Le previsioni meteo di oggi, lunedì 20 giugno 2022: tempo stabile e soleggiato su tutta l’Italia, nuova ondata di caldo in arrivo in settimana

Condizioni meteo all’insegna della stabilità in questo inizio di settimana grazie all’alta pressione che abbraccia l’Italia e gran parte dell’Europa, regalando giornate soleggiate e caldo di nuovo in aumento. Nella giornata di oggi avremo dunque cieli sereni o poco nuvolosi, con assenza di precipitazioni significative ad eccezione di isolati rovesci di stampo pomeridiano sull’arco alpino. Temperature di nuovo in aumento, con il ritorno delle città da bollino arancione come indica il bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS domani si intravede maggiore nuvolosità al Nord, con possibilità di precipitazioni su gran parte delle regioni. Bel tempo, invece, al Centro e al Sud. A seguire nel corso della settimana è atteso l’arrivo di una nuova ondata di caldo africano con temperature superiori alle medie stagionali e possibili picchi fino a +40°C sulle Isole Maggiori e zone interne del Sud Italia.

Intanto per oggi, lunedì 20 giugno 2022, al Nord Italia al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge e temporali su Alpi e Prealpi, più sole su coste e pianure. In serata acquazzoni e temporali in movimento anche verso Pianura Padana e coste. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali. Mari poco mossi o mossi.

Al Centro al mattino tempo stabile su tutti i settori con prevalenza di cieli sereni. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con nuvolosità innocua solo sui settori interni. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ovunque con prevalenza di cieli sereni. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi.

Al Sud e sulle Isole al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio atteso un aumento della copertura nuvolosa sui settori interni ma sempre con tempo asciutto, ampie schiarite altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile su tutti i settori con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi. Venti deboli dai quadranti occidentali o sud-occidentali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Temperature minime e massime stazionarie al Nord, in aumento al Centro e al Sud.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.