Nuovi ingressi nel cast di “Our Man From Jersey”

Nuovi membri del cast per “Our Man From Jersey”, il film Netflix diretto da Julian Farino e in arrivo prossimamente in streaming

L’attore premio Oscar J.K. Simmons (Whiplash, Being the Ricardos), Jessica De Gouw (The Secrets She Keeps, The Crown), Adewale Akinnuoye-Agbaje (Suicide Squad, Lost), Alice Lee (Brittany non si ferma più) e l’attore candidato all’Oscar Jackie Earle Haley (Little Children, The First Lady) si uniscono all’attore candidato all’Oscar Mark Wahlberg e alla regista/attrice premio Oscar Halle Berry nel film Netflix Our Man From Jersey.

Un semplice operaio edile del Jersey di nome Mike (Mark Wahlberg) si ritrova improvvisamente catapultato nel mondo delle super spie e degli agenti segreti quando la sua ex ragazza del liceo Roxanne (Halle Berry) lo coinvolge in una missione ad alto rischio per conto dei servizi segreti statunitensi.

Regia : Julian Farino ( Giri/Haji – Dovere/Vergogna , Ballers )

Sceneggiatura : David Guggenheim, Joe Barton

Produzione : Mark Wahlberg, Stephen Levinson, Jeff Waxman