Mr Dailom in radio con il brano “Bad Boy”

Dopo i due album “Sulle mie gambe” e “Vita da Cane” e dopo la svolta stilistico-creativa legata al singolo “Lolita”, arriva “Bad Boy” il nuovo singolo di Mr Dailom, ad anticipare l’uscita del terzo album. Frutto, come il precedente, della collaborazione con EGGWYTE, è un brano che sottolinea la continuità di un nuovo percorso artistico sempre più indirizzato verso quelle sonorità latine tipiche del reggaeton; un’esigenza dettata dalla volontà di proseguire il percorso intrapreso, in una declinazione via via più raffinata, nella ricerca di un suono originale che non faccia il verso alla musica d’oltreoceano, imitando in modo sterile le tendenze tipiche dell’America latina.

“Bad boy” è un appellativo che fa riferimento al ragazzo di strada, che tuttavia non corrisponde alla figura del criminale, il video gioca esattamente su questo dualismo, mostrando una telefonata che di primo acchito sembrerebbe una losca comunicazione tra figure della mala, in realtà presto rivela la vera natura: si tratta di una chiamata ad una ragazza, con l’intenzione di strapparle un appuntamento. Un dualismo che vive nel cuore dell’uomo raffigurato da Mr Dailom, un duro con un cuore tenero e sensibile, antitesi su cui gioca iconicamente anche la copertina (una pistola dorata che spara rose rosse) e tutta l’immagine per ora solo parzialmente accennata che sarà pienamente disvelata nell’album.

Un concetto pienamente enfatizzato con il supporto delle immagini anche nel video, in arrivo molto presto, per la regia di Paolo Meroni (Altered Studio).

