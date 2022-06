Il tour estivo di Ceneri prosegue al Monk: ecco tutte le date

Concerti: dopo la release dell’ep d’esordio la giovanissima artista ceneri annuncia le prossime date del suo tour estivo

ceneri, dopo aver annunciato la sua partecipazione al MI AMI Festival e la release di Nello spazio che resta, suo ep di debutto, ha svelato le prossime date del suo tour estivo dal calendario in continuo aggiornamento.

Di seguito le prime date confermate:

CENERI

21 giugno 2022 – Roma – Monk

29 giugno 2022 – Padova – Arcella Bella

01 luglio 2022 – Torino – Hiroshima Sound Garden

info: www.bpmconcerti.com

Anticipato dai singoli Notturno, Fiato corto e Ladro, subito entrati nelle maggiori playlist editoriali di riferimento (Scuola indie, Indie Italia, New music friday), scritto da ceneri e prodotto dai B-CROMA, duo formato dai producer Rocco Giovannoni e Marco Spaggiari (Marco Mengoni, Joan Thiele, Gaia), Nello spazio che resta è il racconto sincero di una giovane artista con una sensibilità fuori dal comune. Il ritratto di una ragazza di vent’anni che si presenta al mondo con le sue insicurezze e fragilità, che ha trovato nella musica il suo rifugio, lo “spazio sicuro” per mettere a tacere quell’inquietudine che accomuna questa età.

Cresciuta ascoltando Bon Iver e Frank Ocean ma anche artisti italiani come Calcutta e I Cani, Irene oggi si ispira a cantautrici come Lorde e Phoebe Bridges di cui ammira le sonorità leggere e le parole dirette ed empatiche in cui è facile potersi ritrovare. Un’attenzione alla scrittura che emerge anche nei suoi testi delicati, intimi e immediati, capaci di creare delle immagini vivide con pochissime parole.

Irene Ciol in arte ceneri, è una cantautrice friulana classe 2000. Nata in provincia di Pordenone, in un paesino di 8000 anime tra i campi, è cresciuta respirando arte e aria buona.

Una voglia incessante di sperimentare e creare l’ha portata sin da piccolissima a confrontarsi con la pittura e poi con la fotografia, passione che ha ereditato dal nonno e dal padre. Oggi studia grafica e design. Nel 2016 grazie a un corso di song writing si è avvicinata alla musica, universo che le ha permesso di trovare un modo per raccontarsi, esprimersi e capirsi. Da lì in poi non l’ha più abbandonato