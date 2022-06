I Sofisma in radio con il brano “Temporale”

Disponibile online “TEMPORALE” , il nuovo singolo dei Sofisma distribuito da ADA Music Italy ed edito da Aurora Dischi Publishing per Amarena Records

“Temporale” è un brano indie pop dalle sonorità vivaci e al tempo stesso calme e astrali che tratta della tempesta emotiva presente nella nostra vita. Il temporale infatti non è altro che un miscuglio confusionario di idee e pensieri che stordiscono la nostra quotidianità e finiscono per lasciarci inermi di fronte alle decisioni della vita. Questi pensieri sono in parte causati dal rapporto con le persone e da come esse ci vedono e rappresentano. Nonostante il messaggio del brano, la chiave di lettura è spensierata e vivace sin dalle prime note, specialmente nel ritornello. Solo nel ponte si distingue un momento profondo di riflessione. Il brano anticipa l’Ep in uscita nel 2022.

Un brano indie-pop trainato dai riff di chitarra, un sound energico di influenza britpop e post-rock che ricorda la scena alternativa inglese della seconda metà degli anni Ottanta.

“La scelta dei suoni è andata di pari passo con il carattere della canzone, Abbiamo lavorato constantemente ai dettagli di ogni traccia soprattutto in pre-produzione, in modo che rappresentasse al cento per cento le nostre idee”.