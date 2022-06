Fuori il nuovo singolo di Andrea Butturini

Una “Polaroid” oltre le apparenze: in rotazione radiofonica e sulle piattaforme digitali il nuovo singolo di Andrea Butturini

“Polaroid” è il nuovo singolo di Andrea Butturini, un brano dance dal significato intimo con cui l’artista e producer bresciano continua la sua ricerca in un’elettronica sempre più ispirata dalla deep house contemporanea ma in cui non viene mai meno una vena cantautorale.

“Polaroid” è una riflessione sul rapporto con il proprio corpo, racconta l’esperienza di una persona a disagio con il proprio aspetto e di come questo malessere possa mettere a repentaglio la serenità personale e la salute di una relazione. Così una foto a sviluppo istantaneo rappresenta l’immagine che abbiamo di noi, un ritratto che in determinati casi può risultare particolarmente distorto dalle nostre insicurezze. Il brano vuole essere un invito ad accettare e ad apprezzare il proprio corpo e la sua immagine, alla ricerca di una convivenza felice con esso; così le polaroid, o qualsiasi altra foto o video, perderanno ogni tensione per tornare a essere un ricordo prezioso.

Si tratta di uno dei primi brani scritti da Andrea, nato da un’idea pianoforte e voce ha visto diversi arrangiamenti e stili prima di arrivare a questa versione definitiva suonata con il caotico Synth Arturia Microfreak e ispirata a artisti come Zhu, Meduza e The Weeknd. Questo ultimo singolo precede il primo album dell’artista, un lavoro prodotto a quattro mani con il collega Andrea Ragnoli in arte RAGNO in cui confluiranno tutti i brani composti dopo la svolta elettronica.