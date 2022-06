Eagle-Eye Cherry live a Milano il 21 febbraio 2023

Il cantautore svedese il prossimo anno sarà dal vivo per una data unica in Italia: si esibirà. Oltre a regalare ai fan l’esibizione di alcuni suoi brani senza tempo, fra cui la celebre “Save Tonight” – che proprio nel 2023 celebrerà il suo 25° anniversario – l’artista porterà sul palco meneghino i nuovi brani del suo album in uscita a ottobre 2022 “”. I biglietti sono disponibili su Ticketmaster

Ci sono canzoni che segnano un’epoca. “Save Tonight” è sicuramente una di queste.

Nessuno può essersi sottratto all’ascolto di “Save Tonight”, trasmessa in streaming oltre 500 milioni di volte e viene ancora oggi suonata dalle radio di tutto il mondo. Il brano ha raggiunto il suolo americano nell’estate del 1998 dando vita a un successo incredibile, tanto che lo anno il singolo è diventato il più suonato dalle radio statunitensi.

Eagle-Eye Cherry annuncia il suo world tour insieme all’uscita del suo sesto album in studio, “Back on Track”, prevista per il 7 ottobre. Eagle-Eye Cherry ha raccontato del disco: “Finalmente possiamo vedere la luce in fondo al tunnel. Dopo aver terminato l’ultimo tour mondiale nel 2019, siamo entrati subito in studio per registrare un po’ di roba nuova, spinti dall’energia e dalla sensazione di ottimismo che avevamo raccolto durante i concerti. Registrare è diventato come una continuazione del tour, in un certo senso, e come se quella stessa sensazione live e lo stesso pubblico fossero nella stanza”.

La pausa dovuta alla pandemia ha lasciato il tempo e lo spazio ad Eagle-Eye per realizzare quanto gli mancasse davvero suonare dal vivo, incontrare il pubblico e quell’enorme emozione, la soddisfazione immediata e il feedback che si ottiene. Condividere la propria musica e allo stesso tempo viverla in prima persona, sul palco e davanti al palco. La musica è una parte importante della vita di tutti, così come per Eagle-Eye Cherry, che ora è impegnato a ricaricarsi.

Continua: “Desidero che possiate ascoltare ciò su cui ho lavorato per così tanto tempo. Salire di nuovo sul palco e avere l’opportunità di dare il massimo e anche di più. Di solito, preparando un tour, è difficile scegliere quali canzoni da suonare. Oggi invece sento che il mio nuovo album può essere suonato dall’inizio alla fine. È una sensazione meravigliosa”.

Dopo l’uscita del disco, lo attende un tour più ampio e globale, che inizierà in Brasile nei mesi di ottobre e novembre e proseguirà in tutta Europa subito dopo Capodanno con date nei Paesi nordici, nel Regno Unito, in Francia, Germania, Portogallo, Italia, Belgio e Paesi Bassi.

Quest’anno ricorre il 25° anniversario dell’uscita dell’album di debutto “Desireless”, che includeva il singolo di successo mondiale “Save Tonight”. Eagle-Eye Cherry afferma: “È difficile realizzare che siano passati 25 anni. Anche se sono successe tante cose dall’uscita dell’album, sembra ancora ieri. “Desireless” ha aperto le porte a un viaggio che continua a regalare sorprese”.