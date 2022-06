Lidia Schillaci in radio con “Ancora sola”

Disponibile in tutti gli store digitali il nuovo singolo di Lidia Schillaci “I’m alone again” / “Ancora Sola”, distribuito in doppia lingua con l’etichetta Aidil Records

La musica è della stessa Lidia Schillaci, artista eclettica dalle indiscusse capacità vocali. L’autrice del testo è Marieva, mentre il riadattamento in inglese è opera del cantautore Rory Hope. Il brano presenta un feat di Luca Colombo, uno tra i più virtuosi chitarristi italiani. Prodotto ad Amsterdam da Loose Keys AKA Francesco Bongiorno, che da più di vent’anni fa musica in Olanda.

Il nuovo progetto si fa forte delle più moderne sonorità elettroniche, unite alla musica suonata e vuol portare l’ascoltatore a viaggiare per il mondo, senza limiti di linguaggio. Sottolinea Lidia Schillaci, che da sempre è stata pioniera della ricerca in ambito musicale e della sperimentazione: “La musica non ha limite ed è da sempre stato questo il pensiero che porto nel cuore e che mi ha fatto sposare il lavoro che faccio, la voce può darti la capacità di spaziare e toccare sonorità che non appartengono alle tue radici e la creatività musicale può

permetterti di raccontare in modo unico e universale luoghi del mondo che non hai mai visitato”.

In “I’m Alone Again” / “Ancora Sola” si racconta della fine di un capitolo della vita dell’artista, che porta con sé tutte le esperienze fatte e che vuole esprimere al mondo nuove idee ed una nuova voglia di cambiamento.

Simbolicamente Lidia affronta un viaggio in una città straniera, Amsterdam, che le farà riscoprire quante cose possano mutare partendo dal nostro cambiamento interiore.

Nel video il racconto di un cammino in solitudine che allo stesso tempo accomuna le vite di tutti. Anche se siamo da soli ad affrontare le esperienze della nostra vita in realtà non lo siamo mai. Il video porta la firma del giovane regista Claudio Colomba.