In Versilia torna la Fiera Internazionale Fuoristrada

La Versilia protagonista indiscussa della Fiera Internazionale Fuoristrada in programma a Viareggio e Massarosa dal 30 Settembre al 2 Ottobre 2022

Dopo il successo della prima edizione torna in Versilia la Fiera Internazionale Fuoristrada che per tre giorni animerà i comuni di Viareggio e Massarosa: venerdì 30 settembre, sabato primo e domenica 2 ottobre le due cittadine diventeranno la meta privilegiata per tutti gli appassionati del mondo off road e non soltanto. Aperta la campagna di adesione per le aziende Versiliesi.

La F.I.F. (Federazione Italiana Fuoristrada) sceglie ancora la Versilia e i suoi panorami unici per questa seconda edizione all’insegna dell’Esperienza, dell’Esposizione, dell’Eco-sostenibilità e dell’Esclusività. Una manifestazione ad ingresso libero che coniuga la passione per i 4×4 alla bellezza della natura e del territorio.

“Il progetto di organizzare Fiera Internazionale Fuoristrada nasce dalla convinzione che i tempi fossero maturi per offrire a tutto il mondo del fuoristradismo europeo un evento unico nel suo genere -dichiarano gli organizzatori– coniugando la grande esperienza nel settore di Federazione Italiana Fuoristrada con la perfetta simbiosi di un territorio al contempo naturale ed esclusivo”.

E InVersilia (Consorzio di Promozione Turistica) anche quest’anno è partner operativo della manifestazione e lancia un appello a tutte le strutture ricettive come alberghi, B&B, campeggi ristoranti affinché diventino a loro volta parte integrante di questo progetto.

La Fiera Internazionale Fuoristrada porterà in Versilia un gran numero di appassionati e le aziende cha aderiranno alla campagna e offriranno speciali pacchetti o servizi esclusivi pensati per i visitatori della fiera, potranno avere visibilità all’interno dei canali promozionali di questa importante manifestazione europea, un’occasione importante di promozione da non sottovalutare.

“La Fiera Internazionale Fuoristrada organizzata sul nostro territorio a fine stagione che ha come punti di partenza Viareggio e Massarosa, ma si allarga a tutta la Versilia e non solo -dichiara Carlo Alberto Carrai Presidente del Consorzio di Promozione Turistica della Versilia – porta un indotto organizzativo di più di 300 persone per tutta la settimana dell’evento. Centinaia di visitatori che si sposteranno per la fiera e si fermeranno almeno due notti senza considerare le migliaia di curiosi toscani che parteciperanno. Il ritorno d’immagine del territorio è internazionale -continua – ma soprattutto permette di intraprendere una vera destagionalizzazione organizzata e programmata. L’organizzazione della Federazione Italiana Fuoristrada garantisce una copertura mediatica e d’immagine professionale e completa sia verso gli espositori che verso gli appassionati. Ci viene data l’opportunità di promuovere offerte dedicate o pacchetti strutturati per una migliore gestione di questi flussi. Il periodo interessato e l’argomento -conclude- possono garantire la presenza di molte persone anche con condizioni meteo non perfette”.

Scopri come aderire alla campagna, visita https://www.fiera.fif4x4.it/campagna-adesione-strutture-ricettive-2

Quattro le aree dedicate

A Viareggio lungo tutto il viale Europa sarà predisposta l’intera zona espositiva denominata area EXPO, con stand del settore offroad, mentre l’area del parcheggio gratuito della darsena sarà allestito per realizzare gratuitamente i testdrive dei veicoli SUV, una zona interattiva e dinamica nella quale i visitatori potranno provare i veicoli SUV di ultima generazione, messi a disposizione dalle principali case automobilistiche su un percorso appositamente preparato dagli Istruttori della Federazione Italiana Fuoristrada.

A Massarosa, all’interno dell’offroad Park Versilia, verrà allestita l’area EXP1 che permetterà ai visitatori di provare gratuitamente i veicoli 4×4 muniti di ridotte delle più importanti case automobilistiche in un contesto totalmente naturale.

Sempre nella pista gli appassionati potranno accedere con il proprio 4×4 a 4 differenti tipologie di percorsi beneficiando del supporto tecnico e consigli degli Istruttori di guida in fuoristrada della F.I.F presenti su tutto il tracciato.

E sempre a Massarosa la Piazza del Mercato sarà il punto di partenza per i tour che verranno organizzati durante tutta la durata della manifestazione.