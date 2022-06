Torna il Concorso e Premio d’arte Caterina Sforza

Il Concorso e Premio d’arte Caterina Sforza 2022 LOGOS III edizione si svolgerà al Palazzo Pretorio di Terra del Sole (FC): ecco il programma

Saranno i suggestivi spazi della sala del Commissario di Palazzo Pretorio di Terra del Sole, nel Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole (FC), a ospitare quest’anno, dal 18 giugno al 3 luglio e dall’8 al 17 luglio, la terza edizione della Mostra concorso e Premio d’Arte Caterina Sforza LOGOS. Un territorio, Terra del Sole, che trasuda per storia e architettura di quella Romagna Toscana di cui ancora, a distanza di secoli, si pone come baluardo e, nella contemporaneità, come capofila riconosciuto istituzionalmente.

Nata nel 1594 per volontà del Granduca di Toscana Cosimo I dei Medici, Terra del Sole, tuttora idealmente legata alla leggendaria figura dell’illuminato signore di Toscana, ci conduce, percorrendo i natali a ritroso del nobile toscano, all’altrettanto leggendaria figura di Caterina Sforza, signora di Forlì e contessa di Imola, madre del condottiero Giovanni delle Bande Nere, e perciò nonna materna del Granduca. Una figura, questa di Caterina che è tuttora, seppure tra le luci e le ombre che caratterizzarono le dinastie del passato e il loro agire, emblema di ingegno, coraggio e risolutezza, sicuramente importante esempio di femminilità. Ed é proprio in omaggio alla personalità e a queste qualità femminili della Tigre di Romagna (come Caterina fu soprannominata), che il PREMIO d’arte Caterina Sforza LOGOS, è dedicato.

ll concorso nelle intenzioni dei curatori, Francesca Caldari, Marilena Spataro e del critico Alberto Gross, si interroga sulla natura e sull’identità dell’arte al femminile, cercando un “carattere”, un fil rouge che – pure nelle naturali discrasie e disparità – leghi tra loro le varie manifestazioni della contemporaneità, scaturite da un medesimo incedere sospeso tra leggerezza e comprensione.

A seguito della mostra concorso, una giuria preposta (costituita da artisti, esperti e critici d’arte) selezionerà due pittrici ed una scultrice che saranno premiate ufficialmente nel finissage del 3 luglio, alle 18,30, dalla presidente, Hazel Tedaldi.

La Mostra Premio si terrà dall’8 al 17 Luglio 2022, sempre nella sala del Commissario di Palazzo Pretorio a Terra del Sole. Il Premio d’arte Caterina Sforza LOGOS prevede che a ciascuna premiata sia consegnata la targa di riconoscimento insieme a un medaglione ceramizzato in oro per i primi premi, in bronzo per il secondo premio, con l’effige di Caterina Sforza scolpita a basso rilevo dallo scultore Mario Zanoni. A questi riconoscimenti se ne aggiungeranno altri di prestigio a cura di Romagna Fiere, della Galleria Ess&rrE e della casa editrice Acca International srl di Roma.

Le partecipanti di quest’anno sono:

Angela Amadei, Araphoenix (Anna Fava), Patrizia Balzamo, Susanna Bolognesi, Marina Carlini, Luciana Ceci, Barbara Cotignoli, Eleonora Dalmonte, Francesca Faraoni, Luz Maria Gonzalez Rodriguez, Nada Graffigna, Anna Grossi, Nives Guazzarini, Isabella Guidi, Francesca Guiducci, Mara Mariotti, Elena Modelli, Maria Neola, Greta Pirri, Alessandra Rinaldi, Dayse Rodrigues, Loretta Samorì, Laila Scorcelletti, Barbara Spazzoli, Oria Strobino, Anna Maria Tani, Barbara Taglioni, Paola Tassinari, Marilena Tesei

La giuria è composta dalla presidente, Hazel Tedaldi (Presidente di Romagna Fiere di Forlì) e dai giurati: Alessandra Bonoli, scultrice, già docente all’Istituto d’Arte Ballardini di Faenza, Paolo Buzzi, pittore e scultore, Maria Rossella Ciani, collaboratrice rivista noidonne.org, Rosanna Ricci, giornalista ed esperta d’arte, Giovanni Scardovi, già docente Accademia Belle Arti di Venezia e di Bologna, scultore e poeta, Mario Zanoni, scultore.

La manifestazione è promossa dall’Associazione culturale LOGOS e gode del patrocinio del Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole, della Pro loco Terra del Sole, della Casa Museo Ugo Guidi di Forte dei Marmi, ed è realizzata in collaborazione con Romagna Fiere di Forlì, Galleria Ess&rrE e Casa editrice Acca Internazional srl di Roma, Associazione Voce Donna di Castrocaro Terme.

Media partner Art&trA magazine d’arte e cultura di Acca International di Roma.

Aperture: sabato e domenica ore 10,00/12,00 – 16,00/18,30.

Su prenotazione chiamando:

0543 766766

oppure

335 7026444