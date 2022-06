Per Nicola Mazzanti nuovo incarico in Horizon Therapeutics Italia

Nicola Mazzanti è il nuovo Market Access Country Director – Italia di Horizon Therapeutics, azienda biotecnologica globale focalizzata nelle malattie rare

Nicola Mazzanti è il nuovo Market Access Country Director – Italia di Horizon Therapeutics, azienda biotecnologica globale focalizzata nelle malattie rare, autoimmuni e infiammatorie gravi. Entra quindi a far parte del Senior management team della società riportando a Chris Serafino, International Market Access Strategy Lead. Mazzanti avrà la responsabilità lanciare il ruolo della direzione Market Access in Italia a sostegno della strategia di espansione e crescita di Horizon Therapeutics.

Dopo l’esperienza costruita nel Market Access in ambito oncologico, prima in Roche e poi in AstraZeneca, Mazzanti, si è affacciato al mondo delle malattie rare passando nel 2020 in Chiesi Global Rare Diseases dove, nell’ultimo periodo ha guidato il Market Access in Europa e nei mercati emergenti. In ambito associativo, fa parte del GIRF – Gruppo Ispor Roma For Future.

Horizon Therpeutics é focalizzata su ricerca, sviluppo e commercializzazione di farmaci che possano rispondere ai bisogni clinici insoddisfatti delle persone affette da malattie rare, autoimmuni e infiammatorie gravi.

Queste 3 aree terapeutiche sono le fondamenta della pipeline.

Di recente, la ricerca di Horizon Therapeutics ha raggiunto anche in Europa i pazienti adulti con disturbo dello spettro della neuromielite ottica (NMOSD) che sono sieropositivi all’immunoglobulina G anti-acquaporina 4 (AQP4-IgG). La molecola si chiama inebilizumab ed è il primo e unico anticorpo monoclonale umanizzato contro le cellule B che esprimono l’antigene di superficie specifico CD19 (compresi i plasmablasti e alcune plasmacellule), di nuova generazione, mirato per pazienti adulti affetti da NMOSD AQP4-IgG+ per ridurre il rischio di attacchi. É la prima molecola con questo meccanismo di azione autorizzata da Ema.