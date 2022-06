L’artista Andrea Crespi insieme a Think per il brand Lindy. Una performance artistica per il lancio delle nuove cuffie del brand, a favore di Aguav

Al via il nuovo progetto realizzato dall’artista Andrea Crespi e Think per il lancio delle nuove Cuffie LH900XW Wireless di Lindy. Si tratta di una performance artistica, con uno storytelling creativo, documentata con un video, che ha come protagonista Ludwig van Beethoven.

Think Soluzioni Creative da sempre crea connessioni di valore e questa volta ha dato vita a qualcosa di unico.

Andrea Crespi ha accettato la sfida: ha dipinto con la sua tecnica e cifra artistica la figura del grande musicista tedesco sullo spartito della Nona Sinfonia. Ma perché proprio Beethoven? Si tratta di uno dei personaggi più famosi e stimati della storia della musica, tedesco come l’azienda madre del prodotto. Beethoven era un genio che è riuscito a comporre la maggior parte dei suoi capolavori senza poterli sentire. Il grande compositore, infatti, cominciò a riscontrare problemi di udito prima dei trent’anni. A trentanove era già completamente sordo. Eppure, alcune delle sue più grandi composizioni, fra cui la Nona Sinfonia, vennero composte quando già non riusciva più a percepire né parole né note. Le nuove cuffie ibride bluetooth di Lindy, ricche di funzionalità avanzate, permettono la soppressione attiva del rumore. Per valorizzare maggiormente la musica e il prodotto si è pensato nel video a una spazializzazione dell’audio con effetto 3d per una esperienza innovativa e immersiva.

L’opera di Andrea Crespi è stata acquistata dai proprietari di Lindy. Parte del ricavato sarà donato all’associazione Aguav (associazione per i genitori dei bambini con impianti cocleari) e parte sarà investito da Andrea Crespi in un nuovo progetto artistico che vedrà protagonisti proprio gli stessi bambini dell’associazione.

Comunicazione, arte e impegno sociale sono il motore che ha dato vita ad un progetto di valore che vedrà impegnati Lindy, Think e l’artista Crespi per i prossimi due anni.