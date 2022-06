Gigi D’Alessio su Rai 1 con “Uno come te – Trent’anni insieme”

In prima serata su Rai 1 “Uno come te – Trent’anni insieme”, il concerto-evento per celebrare i primi trent’anni di carriera di Gigi D’Alessio

Venerdì 17 giugno, in diretta in prima serata su Rai 1 e su Radio 2 da Piazza del Plebiscito a Napoli “Uno come te – Trent’anni insieme”, il concerto-evento che celebra i primi 30 anni di musica e di grandi successi di Gigi D’Alessio. Il grande artista partenopeo ripercorrerà per l’occasione la sua emozionante carriera musicale e televisiva attraverso le sue canzoni.

Ad accompagnarlo in questo viaggio un’orchestra d’eccezione diretta dal Maestro Adriano Pennino e tantissimi ospiti straordinari, da amici e colleghi, come Amadeus, Alessandra Amoroso, Fiorello, Vanessa Incontrada, Achille Lauro, LDA, Fiorella Mannoia, Vincenzo Salemme, Eros Ramazzotti, Alessandro Siani, Mara Venier, Andrea Delogu, Stefano De Martino, Maurizio Casagrande, Clementino, Luchè, Massimo Alberti, Francesco Merola, Rosario Miraggio, Geolier, Lele Blade, Mv Killa, Samurai Jay, Enzo Dong, Vale Lambo, Franco Ricciardi e Ivan Granatino.

Con il supporto di Rai per il Sociale, nel corso della diretta dell’evento sarà promossa la raccolta fondi straordinaria con il numero solidale 45592, lanciata dalla Fondazione Santobono-Pausilipon di Napoli, per accogliere e curare i bambini affetti da patologie gravi provenienti dall’Ucraina. Su Radio 2 intanto, Carolina De Domenico ed Elena Di Cioccio, saranno pronte a intercettare in diretta gli artisti intervenuti per festeggiare D’Alessio, con interviste, pettegolezzi ed il racconto del Back stage di Piazza Plebiscito.

Nel luogo simbolo della sua città, scaldato dal grande abbraccio del pubblico, Gigi emozionerà e coinvolgerà i suoi fan con tutto il suo amore, alternando note e parole, raccontando le fasi della sua vita e carriera, dai suoi primi passi in musica, alle sue cinque partecipazioni al Festival di Sanremo, fino ad arrivare al successo ottenuto in America e Sud America, ricordando gli incontri più importanti e anche i momenti più “difficili”, professionali e non, della sua vita.