Ensi aggiunge nuove date al tour estivo

Reduce dalla recente pubblicazione degli spin-off del suo ultimo epe del nuovo singolo),annuncia i suoi speciali show estivi. L’artista porterà sul palco la sua nuova musica in occasione degli appuntamenti previsti per giugno luglio e agosto. Di seguito le date confermate:

ENSI

22 aprile 2022 – Studio Foce – Lugano (Svizzera)

29 aprile 2022 – Hiroshima Mon Amour – Torino

7 maggio 2022 – C.S.O. Pedro – Padova

13 maggio 2022 – Santeria Toscana 31 – Milano

14 maggio 2022 – Grottaglie (TA) – Outside Fest

25 giugno 2022 – Bologna – Pontelungo Summerfest

28 giugno 2022 – Roma – Villa Ada Festival

21 Luglio 2022 – Inveruno (MI) – Rockantina

22 Luglio 2022 – Romano D’Ezzelino (VI) – AMA Music Festival

23 Luglio 2022 – Torino – Evergreen Festival

5 agosto 2022 – Mancaversa (LE) – Arena del Mare

28 agosto 2022 – Empoli (FI) – Beat Festival

, icona indiscussa dell’hip hop e del freestyle italiano, tornerà quindi finalmente nel suo habitat naturale, il palco, e darà vita a performance incendiarie, quelle con cui è entrato di diritto nella storia del rap. Un’occasione preziosa con cui presenterà per la prima volta dal vivo i brani che compongono i suoi ultimi ep, uscito a ottobre 2020, e, fuori da novembre 2021. Le raccolte, entrambe pubblicate per la factory, sono distribuite da, con cui il rapper ha intrapreso un cambio di rotta verso l’indipendenza che costituisce parte importante di un percorso musicale perfettamente coerente, unico e riconoscibile, con cui ENSI, figura altamente credibile e trasversale, è sempre riuscito a distinguersi pur mantenendo una forte identità musicale e con cui è stato consacrato come una delle icone dell’hip hop italiano.

Classe 1985, ENSI è uno dei più importanti rapper italiani, bandiera del rap di Torino, attivo sin dai primi anni zero. L’arte del freestyle è ciò che lo rende una vera e propria icona del genere e, grazie alle sue capacità, ottiene per oltre una decade le vittorie negli eventi più significativi del settore diventando per tutti il simbolo di questa disciplina. Con un palmares senza rivali, una discografia di peso e un percorso che sfocia nell’entertainment, ENSI rappresenta un punto di riferimento per il rap italiano.