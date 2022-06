Emancipo pubblica il nuovo singolo

Disponibile in rotazione radiofonica e sulle piattaforme digitali “Storie” (Italiana Musica Artigiana), il nuovo singolo di Emancipo

“Storie” è un brano che vuole spronarci ad aprirci con le persone care per fare sì che quei malesseri interiori che abbiamo non sfocino in depressione o in qualcosa di ancora più grave.

La nostra testa può giocare brutti scherzi: la convinzione di un qualcosa può portarci a non farci vedere oltre quello che crediamo che sia. Tutti abbiamo delle storie che ci fanno star male, che non vorremmo raccontare e tenere tutte per noi, ma a volte sono proprio queste storie che condizionano la nostra vita.

Spiega l’artista a proposito del brano: “Quando ho concepito questa canzone avevo appena vissuto un brutto momento, ed è come se la canzone fosse stata scritta proprio per me e per quello che stavo vivendo, perché sono molto riservato riguardo ai miei problemi, sono geloso dei miei sentimenti; ma in queste parole ci si ritrovano tante persone, con le stesse dinamiche. Allo stesso tempo, però, con questo brano vorrei un mondo di fratelli che si confidano e si aiutano a vicenda per superare gli ostacoli più duri creati dalla realtà più pericolosa, la nostra stessa mente”.

Biografia

Emanuele Cipolletti, in arte Emancipo, è un cantautore di Rocca di Papa (RM) che suona nella “scena romana” già da molti anni. Nasce il 6 aprile 1995 e sin da piccolo dimostra un’attitudine musicale che con gli anni perfeziona, pur non avendo una formazione tecnica professionale; la sua compagna di viaggio è la chitarra, che lo ha sempre affiancato.

Emancipo scrive canzoni dall’età di 14 anni; nei suoi brani racconta storie di tutti i giorni, sogni, emozioni e sensazioni, ispirandosi alla società attuale, per cogliere tematiche non molto frequenti, che a volte rimangono nell’ombra. La sua voce, “vera”, non costruita, l’apparente semplicità dei suoi racconti e la profondità intrinseca dei suoi brani riportano alla figura del “cantautore di una volta”; nonostante ciò, è un’artista originale e moderno.

Esce il 30 settembre il primo album di Emancipo, con l’etichetta discografica “Italiana Musica Artigiana”, “Finto Panorama”, che contiene 5 singoli dell’artista, pubblicazione che coincide con la partecipazione dell’artista al MEI 2021.