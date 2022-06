Da Rio Mare e Wwf “La straordinaria avventura di Ondina e Oceano”

Dalla partnership tra Rio Mare e WWF, avviata nel 2016, è nata “La straordinaria avventura di Ondina e Oceano”, un albo illustrato dedicato ai bambini

Ad Oceano il singhiozzo non passa e la piccola Ondina, a bordo di un secchiello-barchetta, vuole andare a fondo della vicenda. Inizia così la storia illustrata nel libro “La straordinaria avventura di Ondina e Oceano”, un racconto che porta grandi e piccini alla scoperta del mondo marino in un percorso di sensibilizzazione verso la pesca sostenibile e la salvaguardia degli oceani. Un viaggio che Rio Mare (brand della Business Unit Food di Bolton Group) e WWF – promotori del libro – hanno iniziato già nel 2016, con una partnership trasformativa volta a garantire una pesca più sostenibile da parte dell’azienda, che li ha poi portati a sviluppare il progetto di educazione alla sostenibilità “Insieme per gli Oceani”.

Attraverso la voce di Ondina, un personaggio di fantasia che ha il potere di parlare con il grande Oceano, Rio Mare e WWF parlano ai bambini e agli adulti, raccontando la storia di un incredibile singhiozzo, metafora della sofferenza che l’ecosistema vive a causa di pratiche di pesca invasive e non sostenibili. Gli autori Tiziana Martini e Roberto Greco ci trasportano in un’avventura travolgente, che si conclude con il raggiungimento da parte di Ondina della consapevolezza che la pesca deve rispettare determinate regole per non nuocere a Oceano, e che ognuno deve fare la sua parte per rispettare il mare e le sue creature. A questo insegnamento si aggiunge un simpatico lieto fine: la lettera di Ondina che scrive direttamente ad Oceano e racconta di essersi fatta portavoce del messaggio di salvaguardia degli ecosistemi con i suoi amici, che diventano così Ambasciatori degli oceani.

Rio Mare e WWF lavorano da anni fianco a fianco per diffondere soluzioni che portino l’industria ittica ad adottare politiche e pratiche di produzione e di approvvigionamento sempre più sostenibili, riducendo così gli impatti delle attività dell’industria sugli oceani. Una ricerca che, partendo da un impegno diretto e concreto da parte dell’azienda sulla propria filiera, arriva fino ai più piccoli, con il progetto “Insieme per gli Oceani”, per educare alla sostenibilità le bambine e i bambini delle Scuole Primarie attraverso un racconto alla scoperta della delicatezza degli ecosistemi marini, della ricchezza della biodiversità e delle tante azioni che ognuno di noi può fare ogni giorno per proteggere questa risorsa preziosa.

“Salvaguardia degli oceani e tutela degli ecosistemi sono da sempre al centro dell’impegno di Rio Mare: un obiettivo che può essere raggiunto attraverso il coinvolgimento di tutti gli stakeholder e i consumatori. Per questo abbiamo avviato la partnership trasformativa con WWF – siglata nel 2016 e rinnovata nel 2021 – volta ad aumentare l’approvvigionamento e la produzione di prodotti più sostenibili, avviando al contempo attività di sensibilizzazione ad ampio raggio. Una collaborazione che ha dato vita al progetto di comunicazione ed educazione Insieme per gli Oceani, di cui è testimonial proprio la giovane Ondina: una bambina tenace e intenzionata a fare la differenza, per il benessere dell’Oceano e delle sue risorse. Il nostro augurio è che i bambini possano identificarsi in Ondina, scegliendo di farsi loro stessi portavoce di questi importanti valori: perché il loro futuro è nelle nostre mani” – ha dichiarato Luciano Pirovano, Global Sustainable Development Director Food di Bolton Group.

“È estremamente chiaro come lo sfruttamento insostenibile della natura minacci non soltanto le specie e gli habitat ma anche il benessere di tutti noi. È necessario accettare e comprendere una semplice verità: le nostre società e le nostre economie sono radicate nella natura, non esterne ad essa. L’unico modo per garantirci un futuro sul Pianeta, in equilibrio con la ricchezza di vita che ospita, è aumentare gli sforzi di conservazione della natura e al contempo ridurre gli impatti dei nostri stili di vita. Per il WWF il ruolo dell’istruzione come primo strumento di cambiamento culturale è fondamentale. Le bambine e i bambini di oggi sono gli adulti che erediteranno il nostro Pianeta e con questo progetto, che portiamo avanti con Rio Mare, stiamo raggiungendo le scuole di tutta Italia e vediamo con soddisfazione grande partecipazione. Ci auguriamo che sempre più giovani e giovanissimi si sentano coinvolti e chiamati ad agire per dare il loro contributo per un futuro più sostenibile per l’uomo e per il Pianeta” – aggiunge Maria Antonietta Quadrelli, responsabile dell’ufficio educazione del WWF Italia.

Il libro, edito da Gribaudo, è disponibile presso le librerie LaFeltrinelli. Il ricavato delle vendite verrà devoluto in beneficenza a WWF, per sostenere nuove campagne per la salvaguardia degli oceani, degli ecosistemi e delle risorse della Terra.

Il libro è una vera e propria evoluzione di un progetto di educazione più ampio, che coinvolge le classi di diverse scuole italiane, protagoniste di un percorso di conoscenza del “Pianeta blu”, che si sviluppa attraverso un kit di materiali creativi per divertirsi imparando simpatiche curiosità sull’oceano e avere spunti interessanti per riflettere insieme ai propri compagni. Il progetto, avviato negli ultimi due anni con il contributo de La Fabbrica come partner tecnico, ha già coinvolto oltre 5.000 Scuole Primarie italiane per portare questo importante messaggio a tutti i bambini, i veri e propri protagonisti di un nuovo futuro di sostenibilità!

https://www.feltrinellieditore.it/opera/opera/la-straordinaria-avventura-di-ondina-e-oceano/