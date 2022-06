In prima serata su Rai 4 “Nella tana dei lupi”: la trama del film scritto e diretto da Christian Gudegast, con protagonista Gerard Butler

Azione e adrenalina nella prima serata di Rai 4 che stasera, giovedì 16 giugno 2022, propone il film “Nella tana dei lupi” del regista Christian Gudegast. Nel cast: Gerard Butler, 50 Cent, O’Shea Jackson Jr, Pablo Schreiber, Evan Jones.

La trama

Los Angeles, 2018: una squadra di rapinatori guidata da Ray Merrimen effettua un violento attacco armato e dirotta un camion blindato. Una guardia di sicurezza che cerca di prendere la pistola provoca la sparatoria involontariamente. Gli agenti di polizia arrivano sulla scena e si impegnano in una sparatoria con i ladri. Alla fine, Merrimen e il suo equipaggio fuggono con il furgone blindato vuoto, ma rimprovera Bosco per aver ucciso la prima guardia. Al mattino, il detective Nick “Big Nick” O’Brien indaga sulla scena del crimine. Sta controllando Merrimen e la sua banda da un po’. Sospettando un barista locale di nome Donnie per coinvolgimento, Nick lo trova al bar e lo rapisce per l’interrogatorio.

Merrimen intanto sta pianificando di derubare la Federal Reserve il venerdì di quella settimana rimuovendo di nascosto circa 30 milioni di dollari in vecchie banconote che sono programmate per essere distrutte dopo che i loro numeri di serie erano stati cancellati dai registri dei computer. Merrimen ha ottenuto l’accesso nella filiale della Federal Reserve di Los Angeles per conto di Donnie, che si fingerà un addetto alla consegna di cibo cinese. Nel soffitto del bagno della FED, Donnie mette un sacco di cibo in più per il giorno della grande rapina. A casa, la moglie di Nick, Debbie, scopre che suo marito è stato con altre donne a sua insaputa per cui Debbie prende le loro figlie, le fa salire sulla sua vettura e, poco prima di partire, chiede il divorzio a Nick.

Successivamente, Nick vede e saluta Donnie in un ristorante, mentre è in compagnia di Merrimen, altri membri della banda e due loro amiche spogliarelliste. Nel nascondiglio della gang, Merrimen, insieme ad uno dei suoi membri, Levi, interroga Donnie in modo brutale. Donnie lo convince che non ha raccontato nulla della rapina al detective. Più tardi, la figlia di Levi ha un appuntamento con un ragazzo per portarla ad un ballo scolastico. Levi lo trascina in disparte per presentarlo a Merrimen ed al resto della squadra, al fine di intimidirlo affinché tenga il migliore comportamento possibile con sua figlia. Ad una cena tra le famiglie del gruppo di Merrimen, Nick si avvicina al tavolo e saluta Donnie facendo capire che conosce i membri del gruppo, dopo di questo la banda inizia a dubitare proprio di Donnie.

Nel frattempo, Nick, ubriaco, fa irruzione ad una piccola riunione che si sta tenendo nella casa della sorella di Debbie. Egli firma sdegnosamente i documenti di divorzio e provoca il nuovo fidanzato di Debbie, poco prima che gli venga intimato di andarsene. Poi, Nick va in uno strip club e qui trova la fidanzata spogliarellista di Merrimen, la ingaggia per la notte col fine di scoprire il luogo ove si verificherà la rapina. Nick è inconsapevole che la spogliarellista sia stata informata preventivamente da Merrimen, al fine di fornirgli informazioni fuorvianti sulla rapina. La mattina seguente, Nick va a trovare in modo imprevisto sua figlia a scuola.

Arriva il giorno della rapina. Merrimen ed il suo team assaltano una banca e prendono in ostaggio i clienti ed i dipendenti dell’istituto di credito. La squadra di Nick, nel frattempo, sta aspettando all’esterno della banca, mentre la situazione si fa più caotica. Il capo della polizia L.A.P.D. chiama telefonicamente il direttore della banca per conto di Merrimen. Per scoraggiare ulteriori comunicazioni che gli farebbero solo perdere tempo, Merrimen fa portare un ostaggio donna in una stanza sul retro della banca, ove apparentemente viene uccisa a colpi di pistola da un suo compare. Il negoziatore della polizia accetta quindi di non comunicare più con i banditi, almeno fino a quando le richieste dei rapinatori (denaro ed elicottero) stanno per arrivare tra un’ora.

Merrimen chiama al telefono Nick in segno di sfida e chiude la conversazione con una promessa: “non mi metterai in manette”. I ladri, dunque, si fanno aprire il caveau, piazzano una potente carica esplosiva e fuggono attraverso il buco nel pavimento provocato dalla detonazione che dà nelle fogne, tutto questo prima che la squadra di Nick entri. Nick ed i suoi scoprono anche che le riprese dell’ostaggio ucciso sono state tutte una messa in scena. I ladri avevano bisogno di procurarsi denaro contante in modo da poter effettuare un accredito di banconote presso la Federal Reserve, l’unico modo per entrare nell’edificio controllatissimo della Federal Reserve.

Donnie si è nascosto all’interno del carrello di contanti che viene consegnato da Merrimen al personale dentro l’edificio della Federal Reserve, scivolando poi fuori durante un blackout parziale simulato con l’inganno, al fine di raccogliere le vecchie banconote che sono state destinate alla distruzione, nascondendole in sacchi di rifiuti e mischiare i sacchi con quelli delle banconote distrutte. Dopo essere fuggito dalle stanze del conteggio dei contanti attraverso i condotti dell’aria, Donnie recupera il sacchetto di cibo dal soffitto del bagno. Disgustata dal cibo cinese andato a male, l’ignara dipendente della Federal Reserve che aveva ordinato porzioni di cibo, contatta la sicurezza per fermare Donnie, ma costui se n’è ormai andato. Il denaro, all’interno della Federal Reserve, viene buttato in un camion nettezza urbana, nascosto all’interno di sacchetti della spazzatura. La squadra di Nick raggiunge Donnie e lo cattura, picchiandolo poi affinché dica loro dove sia diretto Merrimen.

Merrimen, Bosco e Levi cercano di fuggire, con i sacchetti prelevati dal camion dei rifiuti, a bordo di un SUV. Si ritrovano però bloccati in un ingorgo di traffico. La squadra di Nick vede i rapinatori e li insegue insieme ai suoi compagni di squadra. Nick ed i suoi scendono dal loro mezzo, avvertono gli altri conducenti delle auto vicine e, subito dopo, inizia a sparare a Merrimen ed alla sua banda. Levi e Bosco vengono uccisi, con Merrimen che riesce a fuggire temporaneamente. Nick gli dà la caccia e spara a costui attraverso una recinzione, ferendolo. Nick salta il recinto per catturare Merrimen, ma quest’ultimo si rifiuta di uscire in silenzio dal suo nascondiglio.

Alla fine, Merrimen punta una pistola (in realtà scarica) verso Nick, costringendolo a far fuoco. Mentre Merrimen giace a terra morente, Nick si inginocchia accanto a lui e sente le sue ultime parole, con cui afferma di aver mantenuto la sua parola e morendo tranquillo. Quando, verso la fine del film, Nick ispeziona il furgone di Merrimen, trova solo borse con carta sminuzzata. Inoltre, di ritorno all’auto di servizio, scopre anche che Donnie è sfuggito alla custodia forzando le manette.

Nick, più tardi, va al bar di Donnie e vede le foto di lui con alcuni membri della gang dalla rapina. Attraverso vari flashback, si scopre che Donnie ha ideato la rapina al fine di ottenere tutto il denaro per sé stesso, soldi posizionati in un secondo camion della spazzatura. La realizzazione del piano colpisce Nick. Successivamente, Donnie fa il barista a Londra, accanto ad una “borsa” di diamanti, e comincia a chiedere informazioni ad un dipendente seduto al bancone.

Fonte: Wikipedia