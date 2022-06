Mole online con il nuovo videoclip “Sig. Riva”

“Sig. Riva” è il primo videoclip estratto dal nuovo album di Mole dal titolo “Burkina Fuzz”, in uscita martedì 21 giugno per Aldebaran Records

“Sig. Riva” è il primo videoclip estratto da nuovo album di Mole dal titolo “Burkina Fuzz”, in uscita martedì 21 giugno per Aldebaran Records. Mole, nome d’arte dell’MC, cantante e produttore bellunese Andrea Riva, attivo nella scena Hip-Hop del Nord Est già dalla fine degli Anni ’90, ha sviluppato un sound del tutto personale mescolando elementi che partendo dalla musica black si evolvono in elettronica, dub e jazz.

“Sig. Riva” è una ballad dal ritmo sincopato, che mescola beat electro con chitarre e tastiere, dove la voce arricchita da una delicata effettistica conduce l’ascoltatore in un viaggio liquido. Mole da sempre si serve di immagini figurate per raccontare il suo punto di vista su quello che lo circonda, e il brano ha la sola pretesa di mettere a nudo le sue fragilità. Il videoclip realizzato da Giampaolo Rossi ha come protagonista una ballerina, che con la sua performance accompagna note e parole del playback di Mole. Un’atmosfera sospesa fuori dallo spazio e dal tempo accompagna le immagini tra luci e ombre, con una scenografia minimale che mette in risalto tutte le coreografie della danza.

La pubblicazione del nuovo album Burkina Fuzz sarà disponibile in tutte le piattaforme digitali, ma anche in vinile special edition.

https://www.youtube.com/watch?v=atDS3sHkXNc

https://www.instagram.com/moletti/

https://www.facebook.com/mole3712