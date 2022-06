Spezzare “Il Sistema” dell’aspettativa: il nuovo singolo di Guido Brualdi, disponibile in digitale, crea un nuovo cortocircuito

“Il Sistema” è il nuovo singolo di Guido Brualdi, cantautore e fumettista pesarese per natura amante delle commistioni e delle intersezioni artistiche. Questo brano rappresenta il suo primissimo approccio a sonorità elettroniche in cui con un piglio sperimentale la sua voce riverberata e la sua chitarra alt-rock vengono affogate in una densa melma sintetica per una provocazione fra shoegaze e cyberpunk.

La canzone racconta una ben precisa sensazione di spaesamento, un’angoscia che confonde i nostri punti cardinali: Il Sistema è una routine imposta creata da una società che ci vuole sempre vincenti e produttivi, un ciclo infinito di desideri e aspettative artificiali che ci allontana dai nostri veri bisogni. Per quanto tempo hai sognato di trovare il tuo posto nel mondo idealizzando qualcosa che non esiste davvero? In un cortocircuito di percezioni la canzone vuole spezzare questa sequenza per aprire gli occhi e vedere oltre la matrice.

Questo primo singolo anticipa il nuovo album “Disordine” in uscita il 3 giugno e di cui verrà stampata un edizione limitata CD con poster. Disordine nella propria stanza, disordine nella propria testa, questi 8 brani più elettronici e sperimentali rappresentano la ricerca di una nuova direzione dopo un destabilizzante periodo di confusione, per riuscire a mettere in fila i pezzi e capire cosa ci può far stare bene.