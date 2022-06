Ama Dee su YouTube con il nuovo videoclip

Fuori il video di OUT OF MY SAFE ZONE, ultimo singolo di AMA DEE. Il brano ha seguito la pubblicazione delle prime canzoni del progetto della giovane artista

È in uscita il video di OUT OF MY SAFE ZONE, ultimo singolo di AMA DEE. Il brano ha seguito la pubblicazione delle prime canzoni del progetto della giovane artista divisa tra Spagna ed Italia.

“La casa rappresenta il mio io interiore. Vi sono tre personaggi, ciascuno un lato di me. Quello in abito rosso svolge un po’ la funzione di spettatore, il mio io superiore che veglia su di me, una sorta di guida, osserva in silenzio le lotte che avvengono al mio interno. Il video inizia con il mio lato timoroso che sta avendo la meglio su quello che starebbe a rappresentare il mio lato più coraggioso. L’idea è di trasportare chi guarda in un viaggio che è quello che si intraprende ogni volta che ci si trova di fronte a nuove situazioni o avventure. Ci si sente confusi, inadeguati ed insicuri. Verso la fine però mi lascio andare, mi lascio guidare dal desiderio di espandere i miei orizzonti. Il video termina così con il mio lato valoroso che canta vittoria.” (Ama Dee)

BIO

Ama Dee è quel tipo di artista che non vuole riconoscersi in un’etichetta. Cantautrice e performer, lascia la sua persona influenzare la sua musica: è così che la ricerca di nuove sonorità non conosce mai fine, spaziando dal soul, al funky, al pop, all’indie. Per Ama scrivere canzoni è un’esperienza catartica che la porta in viaggio interiore di scoperta.