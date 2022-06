Previsioni meteo 15 giugno 2022: Italia tra caldo e temporali

Le previsioni meteo di oggi, mercoledì 15 giugno 2022: temperature massime e caldo in aumento sull’Italia ma attenzione ai temporali pomeridiani

Condizioni meteo estive sull’Italia grazie a un campo di alta pressione in graduale rinforzo anche in queste ore. Si registra dunque un tempo prevalentemente soleggiato, ad eccezione di innocua nuvolosità al settentrione, e clima caldo. Nella giornata di oggi avremo tempo stabile da Nord a Sud, con temperature massime e afa in ulteriore aumento. Torneranno anche le città da bollino rosso o arancione come indica il bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute. Possibili rovesci di stampo pomeridiano sull’arco alpino e rilievi appenninici, specie quelli tosco-emiliani.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS domani correnti più fresche in quota determineranno la possibilità di precipitazioni nelle ore pomeridiane sulle regioni di Nord-Est e più giù anche sulle zone interne del Centro e del Sud peninsulare. Anche venerdì avremo maggiore nuvolosità, associata a precipitazioni che insisteranno specie sulle aree centro-meridionali della nostra Penisola.

Intanto per oggi, mercoledì 15 giugno 2022, al Nord Italia al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, maggiori addensamenti sui settori occidentali. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali sui rilievi e in sconfinamento verso le pianure. In serata residui fenomeni sulle Alpi, sereno o poco nuvoloso altrove. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi.

Al Centro al mattino tempo stabile su tutti i settori con prevalenza di cieli sereni. Al pomeriggio piogge e acquazzoni in Appennino, Umbria e zone interne della Toscana, asciutto altrove. In serata torna la stabilità con cieli per lo più sereni o poco nuvolosi. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o quasi calmi.

In Toscana tempo stabile al mattino con cieli sereni o poco nuvolosi su tutta la regione. Instabilità in aumento nel pomeriggio con possibilità di piogge sparse sui settori interni, più asciutto altrove. Migliora ovunque dalla serata.

Al Sud e sulle Isole al mattino tempo stabile e tanto sole su tutti i settori. Al pomeriggio ancora prevalenza di cieli sereni, instabilità sui settori interni peninsulari con possibili locali acquazzoni. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile su tutti i settori con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o quasi calmi.

In Calabria giornata all’insegna del tempo stabile su tutta la regione con cieli sereni o al più poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Da segnalare solo qualche pioggia pomeridiana sui rilievi. Ampie schiarite ovunque in serata.

Temperature minime e massime stabili o in lieve aumento su tutte le regioni.

