Personio acquisisce Back e apre nuove sedi

Personio acquisisce Back, leader nelle soluzioni employee experience per aumentare la produttività dei team HR

e apre due nuove sedi a Berlino e a Barcellona

Personio, la società europea leader nel mondo del software HR per le piccole e medie imprese, ha annunciato oggi al suo evento H.U.G Digital di aver acquisito Back, società con sede a Berlino, fornitrice di soluzioni employee experience specializzata nel portare efficienza ai propri clienti tramite l’automazione dei processi chiave delle risorse umane. L’acquisizione supporta la visione strategica di Personio mirata a promuovere ed espandere la categoria People Workflow Automation, che consente ai team delle risorse umane nelle PMI di lavorare in modo efficiente integrando reparti e strumenti.

La piattaforma di Back aiuta i team HR a elaborare le richieste dei dipendenti e ad automatizzare le risposte alle domande ricorrenti attraverso l’elaborazione di ticket conversazionali, il knowledge management e l’automazione dei flussi di lavoro. Permette ai dipendenti di inviare richieste e ricevere risposte automatiche alle domande più frequenti tramite canali di comunicazione quotidiana come Slack o Microsoft Teams. Ad esempio, se un dipendente deve segnalare un errore nella busta paga, ha un luogo sicuro dove dare seguito alla questione e le risorse umane possono rispondere o persino automatizzare le risposte tramite una base di conoscenza interna predicata sull’intelligenza artificiale integrata.

Gestendo le richieste e fornendo automaticamente le risposte in un unico sistema, dipendenti e datori di lavoro possono risparmiare tempo e concentrarsi su attività a maggior valore aggiunto. Anche l’esperienza dei dipendenti viene migliorata, consentendo anche alle persone che lavorano in remoto o in modalità ibrida di beneficiare di processi HR frictionless ovunque si trovino.

Hanno Renner, co-fondatore e CEO di Personio, ha commentato: “Il prodotto e il team di Back sono perfetti per noi per due motivi. In primo luogo, i nostri clienti beneficeranno di un’interfaccia unica per le richieste o le domande dei dipendenti. In secondo luogo, il team di Back ha una vasta esperienza nella creazione di flussi di lavoro che integrano attività frammentate. Sarà un elemento fondamentale per continuare a far evolvere Personio in un leader della categoria People Workflow Automation, fonte di produttività per ogni azienda tramite l’eliminazione dei ritardi e assicurando che le opportunità non vengano perse“.