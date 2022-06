“Winston” è il nuovo brano di Arek

Si intitola “Winston” il nuovo brano di Arek: il singolo è disponibile su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica

Winston è il nuovo singolo di Arek. disponibile su tutte le piattaforme digitali, distribuito da Ada Music Italy https://ada.lnk.to/winston.

Una canzone prodotta da Andrew Jacksonn, che racconta un periodo della vita dell’artista, una presa di consapevolezza che dà la possibilità anche di sorridere ripensando alla negatività e al silenzio che a volte possono circondarti.

Sonorità urban e atmosfere cupe quelle di “Winston”, che vuole riportare fuori dal punto di vista emozionale i diversi elementi che vengono citati all’interno del brano, quasi a voler concretizzare i pensieri donandogli un corpo.

Una fuga dal conformismo estetico, il bisogno di qualcosa in più per sentirsi vivo, appagato, apprezzato e capito.

“Trovare le parole perfette per descrivere la mia vita, ciò che sento e penso, è fondamentale per confrontarmi con quello che sono davvero, un esame di coscienza, la strada per anestetizzare le cicatrici del tempo, inchiostro per riempire le pagine vuote, a colmare la paura di un futuro sempre più incerto”.

Arek. è il progetto di Nicolò Arena, giovane cantautore, debutta nel 2021 con il brano “Selene”. Descrive il suo immaginrio musicale come un mondo senza schemi che crea la possibilità di esprimersi liberamente, l’unico modo per scappare dalla routine e dalla normalità del sistema in cui viviamo.